【本報訊】本港疫情有望「清零」之際，近日天氣持續酷熱打破歷來5月最多「熱夜」紀錄，炎夏提早降臨下，年初曾出現多宗確診、有半世紀樓齡的太子道西唐樓居民卻受天井垃圾堆積問題困擾，不但惡臭熏天、更鼠蹤處處。居民不敢開窗，擔心再次爆疫或成為病毒溫床。有住戶曾要求業主清理垃圾無果，關注團體促政府介入協助，並在制訂租務管制時，訂明解決垃圾問題屬業主責任。

天井垃圾堆積的唐樓位於太子道西59至61號，樓高八層，一梯兩伙，屬上世紀60年代興建樓宇，不少單位出租作劏房。今年1月，太子道西61號有三名居民確診新冠肺炎，患者其後康復，但大廈天井垃圾問題一直未解決。記者日前所見，天井內堆積的垃圾近兩層樓高，當中除汽水罐、紙巾，竟有整張床褥，十分誇張。

惡臭熏天 不敢開窗

記者沿大廈樓梯而上，發現樓梯面對向天井位置，每層都設氣窗，可經天井通風，但因一至二樓天井堆滿垃圾，逼近窗邊，這兩層樓的氣窗全都關上；三、四樓及對上樓層的氣窗，部份更直接被木板圍封，導致樓梯焗熱不透風。

有住客稱，垃圾問題存在八至十年，早年大廈曾聘請一名老婦清理垃圾，但老婦「唔夠力將啲垃圾搬落樓，就倒落天井」，久而久之垃圾堆積近兩層樓高，其後老婦離職，天井垃圾一直無人清理。夏天大雨後天井嚴重積水，更衍生蚊患。

街坊續指，曾向單位業主反映問題，清潔公司報價指大廈16伙業主需共付1.5萬至2萬元清潔費用，最終業主不願出資令事件不了了之。

租客李先生兩年前搬入，「搬嚟嗰時天井位已經堆積垃圾，好多蛇蟲鼠蟻問題。尤其係夏天蚊患、鼠患好嚴重，曱甴、檐蛇乜都有，一到夏天落雨時更加惡臭熏天」。

李續指日常上落樓梯常見鼠蹤，更擔心老鼠入屋，「用鐵絲網圍住單位個窗、封死個窗，但曱甴冇辦法，仍然入到嚟，同埋好多蚊」。他曾向業主反映問題，但「佢話自己小業權，冇辦法，做唔到咁大規模清理垃圾」；其他街坊曾求助政府部門均不得要領。因1月初大廈曾有多宗確診，他擔心大廈再爆疫。

另一名住八樓最高層的租戶陳先生亦難抵天井垃圾長期發出惡臭，他指：「睡房瞓覺個窗正正對住天井，一開窗臭味好難受，窗一打開耐咗，成間屋都臭，要長期開冷氣。」他又指之前曾有老鼠入屋，蚊患亦嚴重，擔心垃圾不清理會再爆疫。