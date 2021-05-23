本港疫苗接種計劃開展至今3個月，但接種率仍不足兩成，特首林鄭月娥昨晚（22日）在Facebook表明，要恢復香港巿民到內地和其他地方不用隔離檢疫的往來，疫苗接種是「必不可少」，宣佈特區政府日後與各國各地區商討旅遊安排時，會要求出外的香港居民已接種疫苗，以保障他們在旅遊期間不受感染，也不會把病毒帶回香港。

對於衞生防護中心昨日一度將廣東省納入「中風險地區」，令身處廣東省的港人不能透過「回港易」計劃返港後，再於同晚撤回有關安排，公務員事務局局長聶德權今日接受無綫電視訪問時，承認政府或有「不清楚或混亂的情況」，指政府會總結經驗及向市民解釋。

聶德權認或致混亂不清

衞生防護中心昨午宣佈將廣東省納入中風險地區，令身處廣東省的港人，不能透過「回港易」計劃返港後，前特首、全國政協副主梁振英即於Facebook公開質疑有關安排。而港府則於昨晚10時多，突然撤回上述安排，衞生防護中心亦將本來有關廣東省措施的聲明段落刪除。

負責疫苗注射政策的公務員事務局長的聶德權今日（23日）接受無綫節目《講清講楚》訪問時，承認衞生防護中心昨日一度表示會將廣東省列為「中風險地區」一事上，政府或有「不清楚或混亂的情況」，指政府會總結經驗及向市民解釋。他又稱兩地衞生局會緊密聯繫，評估廣州市荔灣區的疫情。

10月起停疫苗接種中心 低接種率難通關

聶德權又指，疫苗接種計劃開展至今近3個月，累計已接種第一針人口約有124萬人，約佔本港16歲或以上人口19%，認為低接種率令社區距離免疫屏障有一段遠距離，難以恢復與內地及外地通關。他透露，政府已調整疫苗，特別是「復必泰」抵港的時間和數量，但疫苗接種中心只會運作至9月底，之後只會有少量接種點。他強調，未來3個月是通關的關鍵，而接種率是能否通關的考慮因素之一。

那政府是否要將「通關」，與今年底前本港接種率要達到7成掛鉤？聶稱，內地未有提出，港府亦不能機械式地看數字，而是需要視乎香港疫情、社區免疫屏障等因素，通關與否仍要與內地作溝通。他又指，香港在防疫工作上「仍需努力」，因全球接種率增加快，若然香港接種率緩慢增長，將令香港處於不利位置，包括增加外來輸入引發社區爆發的可能。

強制官校教師打針待定

政府日前推出公務員接種疫苗計劃，日後會否涵蓋至官校老師？聶稱，已要求每個政府部門劃定「前線人員」名單，但相關工作仍要視乎各部門首長安排及決定。他又稱，就接種疫苗年齡下限擴展至12歲，港府正待藥廠提供數據，相關部門正商討安排，並強調全日面授課堂需要有保障 ，港府會尊重及積極考慮專家意見。

對於有建議指政府可提供經濟誘因「谷針」，聶指港府歡迎各行各業鼓勵員工及市民接種疫苗，但認為不應將打針標籤化成負面情況，若有關「鼓勵」牽涉運用公帑，則需要審慎處理。

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