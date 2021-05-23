本地第四波疫情或接近尾聲，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

雖然本港疫情走向平穩，然而連續兩日繼續有本地個案，其中昨日（23日）新增2宗個案，當中1宗是本地源頭不明個案，是一名39歲的印尼女傭。而昨日仍有5宗初步確診，當中涉及1宗外傭感染N501Y變種病毒個案，政府昨日已圍封其居住的大角嘴維港灣第6座檢測。

據了解，初步確診的46歲菲傭，2月至4月隨前僱主往巴基斯坦，返港後先在西營盤華美達海景酒店檢疫，再暫住前僱主的青衣村屋數天，並遷往大角嘴維港灣6座的準僱主家，沒病徵。另外，亦有一名官涌接種中心工作的尚至醫療護士初步確診。

政府周日晚公佈的強制檢測公告，當中涉及初步確診的菲傭曾到訪的地方，包括中西區海濱長廊以及中環環球商場。然而政府在強檢公告，剔除中西區海濱長廊一部份的添馬公園。曾於5月9日及16日，身處添馬公園以外的中西區海濱長廊；以及5月16日中環環球商場超過一小時的人士，須於5月26日或之前接受檢測。受檢人士若在5月21日至23日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。而有關於官涌疫苗接種中心的護士，任何於5月10日至23日期間曾身處馬鞍山錦禧苑錦榮閣，或5月14日或21日曾身處尖沙嘴中間道H Zentre 11樓尚至醫療中心超過2小時的人士，須於5月26日或之前接受檢測。

5月24日強制檢測公告

涉N501Y變種病毒株初步確診個案

●中西區海濱長廊（不包括添馬公園）（5月9日、16日曾身處）

●中環環球商場（5月16日曾身處）

初步確診個案

●馬鞍山錦禧苑錦榮閣（5月10日至23日曾身處）

●尖沙嘴中間道H Zentre 11樓尚至醫療中心（5月14日、21日曾身處）

各區免費流動採樣站

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到21間社區檢測中心檢測，亦在各區另設20多個流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

餐飲業員工、檢疫酒店職工可每7天預約一次免費檢測。地盤員工、泳池或泳灘職員、特定酒店職工可每14天預約一次免費檢測。導遊、領隊、旅遊巴包車司機等，可以每7天預約不多於一次免費檢測。

所有在港工作的外傭亦須於5月15日至5月30日期間接受第二次強制檢測。

政府今日會在深水埗福榮街37至39號對開增設流動採樣站，為須接受強制檢測的深水埗福榮街37至39號居民及工作人員提供免費檢測。而九龍佐治五世紀念公園、大角嘴櫸樹街、旺角上海街557號、旺角麥花臣遊樂場及油麻地鴉打街臨時遊樂場的流動採樣站會延長服務日期至5月30日。

食衞局提醒，合資格人士必須透過預約系統預約，方可免費檢測，否則繳付240元。建造業工地人員及本地遊旅行從業員由5月24日起，如未能出示不適宜打針的醫生證明或疫苗接種紀錄，亦需自行負擔檢測費用。政府不排除於稍後時間將有關要求延伸至其他特定群組。

所有市民

●中環愛丁堡廣場（至5月30日）

●黃大仙廣場（至5月30日）

●九龍佐治五世紀念公園七人足球場（至5月30日）

●旺角麥花臣遊樂場（至5月30日）

●尖東加連威老道100號（至5月30日）

●尖沙嘴漢口中心外（至5月30日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至5月30日）

●元朗安興遊樂場（至5月30日）

●天水圍天瑞體育館（至5月30日）

●屯門建生社區會堂（至5月30日）

●大埔社區中心籃球場（至5月30日）

●東涌北公園七人硬地足球場（至5月30日）

須強制檢測人士（包括外籍家庭傭工）

●港鐵南昌站A1出口對開空地（至5月24日）

●觀塘反轉天橋底一號場（至5月27日）

●西營盤社區綜合大樓（至5月30日）

●鰂魚涌社區會堂停車場（至5月30日）

●北角渣華道汽車渡海輪碼頭遊樂場（至5月30日）

●小西灣社區會堂（至5月30日）

●長沙灣麗閣邨麗閣社區會堂（至5月30日）

●大角嘴櫸樹街（至5月30日）

●旺角上海街557號（至5月30日）

●葵涌運動場（至5月30日）

●沙田大會堂廣場（至5月30日）

供重開場所之強檢職員（包括外籍家庭傭工）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至5月30日）

外籍家庭傭工

●中環遮打花園（5月29至30日）

●銅鑼灣維多利亞公園6號足球場（5月29至30日）

●荔枝角公園入口（5月29至30日）

●荃灣公園大河道入口（5月29至30日）

第四輪檢疫酒店名單微增至31間

政府公佈第四輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共31間，較第三輪有30間酒店增加1間，提供房間約8,500間，增加約200間房。合約期由6月20日起至8月31日。第四輪檢疫酒店當中30間亦屬第三輪指定酒店，新加入的有1間；有8間位於中西區，灣仔區有6間，九龍城區亦有5間。

政府表示，5月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第四輪指定檢疫酒店，共收到48間的申請。經評估後揀選了31間作為第四輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

安老殘疾院舍工針後免強檢

政府宣佈第15輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測即將展開。由安老院、殘疾人士院舍、護養院以及附設於安老院或殘疾人士院舍的處所的日間服務單位僱用並於5月28日至6月10日期間值勤，或透過與院舍或上述單位該期間向住客或使用者提供服務的人士，須於5月14日至27日期間接受核酸檢測。

政府早前亦已規定有關員工若於5月14日至27日期間值勤，則須於4月30日至5月13日期間檢測。而在檢測期限14天前已接種兩劑疫苗的人士則毋須檢測。

本港疫情

●確診（截至5月23日15:55）

11,832宗（12日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似個案

●死亡個案

210宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多3人出院（第11640、11655、11826號個案），共11,553人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

37名確診者仍留醫，2人危殆（第6794、9907號個案）、1人嚴重（第10358號個案），其餘34人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

兩岸疫情（截至5月23日08:30）

兩岸疫情最新數字：大陸昨（22日）新增19宗確診個案，其中境外輸入個案18宗，分別是上海4宗，四川4宗，廣東3宗，福建2宗，北京1宗，天津1宗，遼寧1宗，浙江1宗，雲南1宗。安徽則新增1宗本土確診。大陸累計確診90,973宗，累計死亡4,636人。台灣累計3,862宗確診，累計死亡17人。

外國疫情（截至5月23日09:35）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.66億、死亡人數超過344萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,310萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過58.9萬。印度確診人數超過2,628萬，死亡人數突破29.5萬。巴西確診人數突破1,600萬，死亡人數超過44.8萬。法國、土耳其確診超過500萬。俄羅斯、英國、意大利確診則突破400萬。西班牙、德國、阿根廷、哥倫比亞確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有波蘭、伊朗、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、菲律賓、伊拉克、羅馬尼亞、瑞典、比利時等12國確診宗數均超越100萬大關。

●英格蘭公共衞生署（PHE）周六宣佈，輝瑞／BioNTech和牛津／阿斯利康疫苗對預防印度變種病毒株都「高度有效」。PHE的研究顯示，接種兩劑輝瑞疫苗後，預防印度變種的效力達88%。

●美國疫情持續緩和，新增確診數去年6月以來新低，令人憧憬疫苗接種能遏止重症和病毒傳播。美國本周因染疫而住院和死亡的人數本周穩步下降。美國疾病控制及預防中心總監沃倫斯基（Rochelle Walensky）周五表示，本周七天日均新增確診個案跌至3萬宗以下，是去年6月18日以來最低；本周七天日均新增死亡個案跌至552宗，是去年7月以來最低。

●巴西總統博爾索納羅違反馬拉尼昂州（Maranhao）衞生安全規定，州長周六表示他必須交罰款。

博爾索納羅被指「在馬拉尼昂州推廣無安全措施的集會」。州長迪諾（Flavio Dino）周五晚推文說：「法律面前，人人平等。」他提醒公眾，馬州禁止100人以上集會，必須戴口罩。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 33,102,724 (589,664)

印度 26,289,290 (295,525)

巴⻄ 16,047,439 (448,291)

法國 5,979,597 (108,345)

⼟⽿其 5,178,648 (46,071)

俄羅斯 4,935,302 (116,144)

英國 4,476,297 (127,978)

意⼤利 4,188,190 (125,153)

德國 3,653,019 (87,320)

⻄班牙 3,636,453 (79,620)

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