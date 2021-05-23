由尚至醫療承辦的中國科興COVID-19滅活疫苗佐敦官涌接種中心，早前涉及數宗針後死，今日（23日）更有護士初步確診。有專家直言「幾大件事」，但有普通話女子等多名市民仍到場打針，直言相信政府，未曾懼怕；有到場的長者甚至埋怨記者大驚小怪，「搞到無人嚟打針，累死人」。

「大驚小怪做乜？搞到無人嚟打針 累死人」

今日5宗初步確診，包括1名在官涌體育館為巿民打針的護士。感染及傳染病專科醫生曾祈殷直言，此個案「幾大件事」，擔心她會否在發病期間曾為市民打針，認為防護中心應徹底調查其可能感染途徑。接種中心醫務總監郭寶賢稱，該護士上周六最後上班，當時沒病徵。

《蘋果》下午到場視察，發現只有零星巿民到場接種疫苗。有巿民相當擔憂，向職員查詢有關改期打針的資訊。但亦有年長巿民一邊飛快離去，一邊反問記者：「有乜嘢好驚啫？佢（護士）又唔會除口罩同我打針，都唔知你哋（記者）咁大驚小怪做乜？搞到無人嚟打針，累死人。」

不黯粵語、操流利普通話的蔡小姐，今日到場接種第2針科興。被問及會否擔心被職員感染時，她起初未有正面回應：「疫苗每個人的接受程度都不一樣嘛，所以我覺得科學判斷。」當記者重複提問後，她終承認「沒有這個擔心，相信政府會做到那個管控好環境的」，又表示到場前已知悉有護士初步確診，惟未有因此害怕而不打疫苗。

而到場接種第1針科興的潘小姐，指其公司很多同事都在此接種疫苗，「（佢哋）打完呢，啲同事個個都無事嘛」。雖然接種第2針後再隔2星期才有抗體，但她指不擔心會受職員感染，「睇個人自己體質囉」，又補充稱「咁我深信中國個科興（疫苗）係幾好嘅」。

職員被指沒通知 不回應改期查詢

從事飲食業的馮先生，今天到場打第2劑科興，直言「我都係睇新聞先知（有護士中招），即係碌Facebook呀嗰啲先至知……佢哋（職員）完全無講，無提及過㗎」。當馮先生主動向職員查詢，職員才稱：「你咁都知嘅。」馮先生指自己因工作需要，要盡快打針，但坦言如沒有開工壓力，未必如期接種：「應該唔打住，少少（擔心）嘅。」

有不願上鏡的女子表示，自己進入中心前，有問門外職員，中心是否已消毒，又指自己有問職員能否改期，惟對方沒有回答。其後她一度在外徘徊，未有再到疫苗中心。

染疫護士無病徵 2周1檢抽出

官涌疫苗接種中心醫務總監郭寶賢稱，中心每天清潔2次，而護士及市民都有戴口罩、接觸時間短，相信不會有市民被列作密切接觸者。中心今晚（23日）會徹底消毒，明日將調配充足人手，維持如常運作。

郭又說，因疫苗中心要求職員每2周1檢，故該染疫護士從常規檢驗中找出。患者自己未打針，但家人已打針；2位曾與其共膳的同事，可能是密切接觸者。

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