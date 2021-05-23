政府就疫苗嚴重異常事件設立疫苗保障基金，食物及衞生局副局長徐德義日前指，直至本月17日，正處理最少16宗申請，另外接獲198宗查詢。有接種兩針復必泰疫苗後出現面癱女子接受傳媒訪問時指，花了不少時間才找到申請疫苗保障基金的方法，月初正式遞交申請，惟未知審批時間要多久，質疑基金運作欠缺透明度。

Now新聞台報道指，一位女士上月在中山紀念公園體育館接種第二劑復必泰後，即日左耳至後頸一帶感覺疼痛、左面不太能郁動，到公立醫院急症室求醫後被診斷為貝爾面癱，需服用類固醇等藥物及休假兩個多星期，至今面部神經仍未完全康復，不時會出現神經痛，仍需服用止痛藥。

該名女士出院後嘗試查找申請疫苗保障基金的方法，先後曾致電衞生署、疫苗接種中心等，最後經政府1823熱線獲食衞局回覆，始知道負責的保險公司和遞交申請表方法。她於本月初正式遞交申請，已收到「認收通知」，惟未知審批時間需時多久，批評申請程序有欠透明，未能跟進進度，對此感到無奈。

食物及衞生局副局長徐德義日前在記者會上指，直至本月17日，正處理最少16宗申請，亦接獲198宗查詢，惟詳情不便透露。被問到保障基金由保險公司作出評估會否對病人不太公平，徐當時指臨床情況由醫生診斷及委員會評估因果關係，經由保險公司執行純屬技術上跟進工作，不影響醫療評估。

翻查政府委託的保障基金第三方管理人AXA安盛網頁，其問答環節中列明，對於符合資格的申請，從收到所需文件日起計算，行政管理人應在兩個工作日內向申請人發出認收通知；而對於不符合資格的申請，則應在5個工作日內通知申請人，惟網站並未寫上預計審批時間。

網站上又寫道，如不滿意保障金的決定或金額，申請人可透過電郵或郵遞所須文件向行政管理人提出覆檢其申請要求，文件包括住院紀錄、醫療報告和醫療證明等。《蘋果》正就審批程序、時間和接獲個案向AXA查詢。

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