沉香在中國有價有市，一公斤野生沉香木片市值動輒近十萬元，不時引來不法之徒來港私自砍伐沉香樹，再走私到中國出售圖利。本港有環團與科技公司合作，研發「香樹保護網系統」，在樹幹上圍起電線，一旦電線被斬斷，系統會發出警報，希望可藉此阻止他人砍伐沉香樹。

曾於樹身裝紅外線感應器惟「太敏感」

居於南丫島的生態教育及資源中心保育經理Stanley稱，前年四月曾於榕樹灣目擊地政總署外判職員誤斬一棵百年沉香樹幹，後來漁護署確認該樹狀況健康，又指未曾收過地政總署斬伐通知，才急急勒令停工，但其中一部份粗壯樹幹已被取走。漁護署後來在該樹外架起2至3米高的鐵欄，防止再有人斬樹。

Stanley後來與土沉香生態及文化保育協會合作，在島上部份沉香樹附近安裝紅外線感應器及閉路電視鏡頭，一旦有任何風吹草動，系統會發短訊及照片至Stanley手機。

惟Stanley稱系統過於敏感，當時每天早上至少收到過百張相片，但沒有一張涉及有人意圖斬樹，「大風啲就感應到，試過有隻狗行過都影咗相」，遂放棄使用該系統。

電線被砍斷即響警報

直至半年前，中心聯同舜達科技有限公司開始研發「香樹保護網系統」平台，最近在島上試驗，並於一棵樹的樹幹上示範操作。

他們預先在樹幹上用電線編織成網狀，圍起整根樹幹，再以鐵鉗剪開電線，附近的蜂鳴器隨即發出聲響，連接至系統平台的手機亦同時收到「伐樹警報」短訊，用家可登入平台確認被砍伐樹木的位置，有需要可立即通知漁護署或執法人員。

舜達科技創辦人黃鎮濤指，任何一根電線被砍斷，都會觸發警報，發出警號及閃紅燈。他解釋，該保護網電線連接至LoRaWan感應器，即透過一種低耗電物聯網通訊方式，再傳送至他們研發的平台及應用程式，同時以短訊通知相關人員。

研發加設鏡頭 自動拍攝砍樹者容貌

黃鎮濤又指，感應器直線覆蓋範圍可達10公里，可涵蓋上千棵樹，待技術成熟後可在樹外加設閉路電視鏡頭，觸發警報後自動拍攝砍樹者容貌。

生態教育及資源中心總監程詩灝表示，感應器電池可用兩年，只覆蓋一棵香樹的系統成本約需6,000元，如覆蓋範圍的樹木數量增加會較化算；當系統覆蓋100棵樹，估計成本可下降至平均5,000元一棵。他期望將來除了沉香樹，亦可將技術套用於羅漢松、樟樹等其他樹種。

程詩灝亦提到，漁護署現時只在沉香樹外加裝鐵欄，認為阻嚇作用有限，有心人仍可用其他方法砍伐鐵欄上方的樹幹，而鐵欄本身亦可能窒礙樹根生長；相反香樹保護網具一定彈性，若樹幹繼續生長，工作人員可放寬圍網或重新編織電線，希望漁護署可考慮引入系統，以阻止不法之徒砍伐沉香樹。

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