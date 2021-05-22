2017年4月，「常姨」發現自己逐漸消瘦，瘦了近30多磅。「常姨」曾經求醫多次，卻未能查出原因。後來，她因小便多泡，經醫生轉介檢查腸胃和腎臟，發現胃上方有些不尋常，之後再被轉介到腫瘤科作詳細檢查，最終確診她患多發性骨髓瘤，而她的腎臟和肺部亦受到影響。

醫生曾為「常姨」安排注射標靶針，頗為見效，癌指數有下降情況，醫生建議「常姨」需持續用藥，自費標靶藥每月約$20000。「常姨」的丈夫已退休，面對昂貴藥費，他倆實在未能負擔。「常姨」盼望善長資助藥費，她亦珍惜每一個治療機會，希望繼續與相依廿多年的老伴互相扶持。

「常姨」本月需要用藥，惟「蘋果日報慈善基金」早前為她所籌得的善款已用盡，現善款已嚴重不足，「常姨」將面臨斷藥之苦，盼善長施予援手，令「常姨」可以繼續用藥，持續控制病情。「蘋果日報慈善基金」關顧主任正關注她的情況。

「常姨」暖流之友編號：C4439

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