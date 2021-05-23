政府上周公佈修訂《醫生註冊條例》草案細節，讓合資格的海外港人醫生來港可免執業試註冊，但方案一直被質疑是架空醫委會，惹來多個醫生團體反對。多名司局長紛紛出動力撐修例，在網誌發文呼籲立法會和社會各界支持，政務司司長更希望醫生組織以客觀、理性及務實態度處理醫生人手不足課題；不在範疇的財政司司長陳茂波也指修例是最適切方案，緩解醫生短期人手不足。食物及衞生局局長陳肇始亦強調，修例建議並無繞過醫委會；她亦不會利用權力影響認可醫學院名單，但預告若未能在合理時間內制訂名單，就會指示要求委員會在指定時間內制定名單。

政府將於6月2日向立法會提交引入非本地培訓港人醫生草案，但其中一個最具爭議的範疇，是政府建議於醫委會以外成立特別註冊委員會，由委員會揀選認可約100所海外醫學院，變相架空醫委會對來港海外醫生的質素監管。

不過，陳肇始今發表網誌回應有關誤解，強調並無繞過醫委會，日後循新途徑來港執業的非本地培訓醫生仍須向醫委會註冊，亦同樣受紀律監管。至於特別註冊委員會會以客觀及高透明度的方式，制訂認可非本地醫學資格名單。而食物及衞生局局長不會利用權力影響認可學院名單，但若委員會在合理時間內都未能制訂名單，基於公眾利益，她才會向委員會發出指示，要求委員會在指定時間內制定名單。

陳肇始重申，不是要取締現時執業資格試制度，執業試亦並非確保醫生水平的唯一途徑，非本地培訓醫生須受僱主在職評核，以確保水平，要求較本地醫生更嚴格。

張建宗：改善本港醫療體系刻不容緩

政務司司長張建宗亦在網誌表示，改善本港醫療體系和服務是刻不容緩，提醒若不解決醫生人手短缺，受苦的只會是廣大市民，尤其是基層和長者，故希望社會各界及醫生組織以客觀、理性及務實態度處理醫生人手不足課題，從本港整體利益出發。

張建宗又指，醫管局第一個十年發展計劃下的14項工程，已全面或部份提升為甲級工務工程，總承擔額合共701多億元。政府今年第二季亦會再就三項醫院工程計劃申請撥款，包括在啟德發展區興建新急症醫院、北區醫院擴建計劃及瑪嘉烈醫院荔景大樓擴建計劃，醫管局亦會逐步展開第二個十年醫院發展計劃的籌備工作。

陳茂波：讓熟悉香港環境的港人醫生多一回流選項

財政司司長陳茂波表示，本港公營系統醫生人手短缺情況迫在眉睫，修例可讓在本港以外接受培訓、但熟悉香港環境的港人醫生，多一個回流到本港公營醫療機構服務市民的選項，紓緩公營醫療系統人手壓力，相信是目前最適切的方案，希望大家從社會整體需要考慮，支持這次的條例修訂建議。他又說，環顧海外，近年同樣面對醫生人手緊張的新加坡，也設有類似的引入海外醫生的安排。

陳茂波又提到，政府由2005至06年至2008至09期間平均每年250個醫生培訓名額，大增至今年的530個，增由已超過一倍，並指醫管局會全數聘請畢業生。此外，政府亦增加藥劑、物理治療及護士等醫療人員培訓學額，以及推出措施挽留人才。

而為了挽留人才，近年的預算案已預留資源予醫管局推出多項針對性措施，包括改善退休後重聘計劃，以及提供更多晉升和培訓機會，陳茂波指相關措施預計涉及的額外開支在2021至22年度約為1.6億元，估計到2025至26年度會增加至約12億元，增幅逾6倍。然而，他強調政府有必要多管齊下提升醫療人手數量，才能解燃眉之急。

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