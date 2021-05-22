【本報訊】薪酬趨勢調查委員日前公佈2021/22年度薪酬趨勢調查結果，在扣除遞增薪額開支比率後，薪酬趨勢淨指標全為負數，高層公務員是-2.04%、中層是-0.54%、低層是-0.68%。政府人員協會要求政府決定公務員調薪幅度時，同時考慮指標以外因素，包括香港經濟狀況、生活費用的變動、政府的財政狀況及公務員士氣等。協會發表問卷調查結果，約81%受訪公僕對薪酬趨勢調查表示不滿意。

稱加薪不會對政府造成壓力

政府人員協會本月18日至21日向在職公務員進行電子問卷調查，成功收回已完成問卷合共2,254份。結果顯示，約81%受訪者對2021/22年度薪酬趨勢調查結果表示不滿意，約12%受訪者表示尚可，只有2%表示滿意。約22%受訪者期望加薪百分比（已扣除遞增薪點）不低於1%，約24%受訪者期望加薪百分比（已扣除遞增薪點）不低於2%。

若政府決定凍結公務員薪酬調整，約40%受訪者表示無奈接受，約34%受訪者表示不接受。若政府決定公務員須減薪，約80%受訪者表示不接受，只有約18%受訪者表示接受。

協會表示一直支持和尊重公務員薪酬調整機制，但認為除了薪酬趨勢淨指標外，必須全盤考慮其他因素。協會期望行政長官會同行政會議能理解公務員的工作壓力及對加薪的期望，向上調整各級公務員薪酬，追上通脹。

協會指出，香港經濟狀況、生活費用變動、政府財政狀況香港經濟明顯有復蘇迹象，2021年第一季本地生產總值（GDP）較上年同期實質上升7.8%，若經季節性調整，香港GDP按季實質上升5.3%。生活費用變動方面，百物騰貴，協會引述政府統計處數據，4月綜合消費物價指數按年升0.7%，較2021年3月份的相應升幅（0.5%）為高。

隨着本港經濟逐步復蘇，協會認為政府財政狀況將持續改善，今年公務員按通脹輕微加薪，不會對政府財政造成壓力。