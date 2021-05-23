港府花費近2億公帑和近1個月時間，才揪出流入社區的變種COVID-19病毒患者及其傳播鏈，包括5名外傭。惟相隔多日後，本港再有外傭懷疑感染N501Y變異病毒株，其僱主所住的維港灣6座要封區檢測。有專家擔心，整個外傭群組仍有隱形傳播鏈，政府或需考慮第三輪強制檢測，確保本港40萬個家庭安全。

據了解，今日少於5宗初步確診個案中，包括1名感染N501Y變種病毒的外傭。患者今年2月8日至4月3日身處巴基斯坦，來港後居於大角嘴維港灣的僱主家。感染及傳染病專科醫生曾祈殷接受《蘋果》查詢時直言，再有外傭感染變種病毒，不排除整個外傭群組間仍有隱形傳播鏈。

料外傭或列特定群組 每2周1檢

曾祈殷續指，全港外傭早前接受第二輪強制檢測後，再找出確診個案，如今政府或需考慮第三輪強檢，「唔想外傭出事，全港有30幾40萬外傭，可能涉及到40萬個家庭」。他預計政府不會再強推外傭接種疫苗政策，惟可能要求將外傭列為特定群組，需定期每兩周檢測。

政府之前強檢至少81萬人，包括34萬外傭，只找出12名社區感染變種患者，包括經杜拜抵港印裔男工程師（第11643號個案）擴散多代人的變種病毒傳播鏈。這條涉10人的傳播鏈，分別有印裔男、其菲裔護士女友（第11672號個案）、女友母親（第11800號個案）、女友兄長（第11815號個案）、兄長女友（未確診）、薄扶林豪峰菲傭（第11797號個案）、鰂魚涌康怡花園菲傭（第11793號個案）、東涌映灣園菲傭（第11773號個案）、映灣園女僱主（第11792號個案）及其女嬰（第11774號個案）。

至於由早前強檢找出的餘下2名變種個案，就是中半山Kennedy Terrace菲傭（第11730號個案）和荃灣荃威花園菲傭（第11791號個案）。而同樣感染變種的尖沙嘴美園大廈印裔孕婦（第11789號個案），由於是自行檢測後確診，未有包括在內。

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