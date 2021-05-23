香港疫苗接種率抵續低迷，港府為此出盡招數數「谷針」，繼中文大學率先要求宿生接種疫苗後，港大、科大、理大及嶺大亦「跟風」要求師生或宿生打針。城市大學於今日（23日）終跟上大隊，發通告「鼓勵」師生接種疫苗，但同時表明大學並非實施「家長式管治」的地方，未有就拒打針設下後果。

就校方強制學生打針，理大學生會發聲明予以強烈譴責，狠批做法如同侵犯個人身體自主權，並促請校方撤回決定。理大學生會副會長張心怡接受《蘋果》訪問時指，截至黃昏6時已收到約1,300個聯署，另不少學生表示寧每周支付240元檢測及向校方提交報告，甚至「不打針、不檢測、不就範」。

理大學生會批校方「侵犯個人身體自主權」

理工大學早前向師生發電郵，要求全體師生及員工於新學年前接種疫苗，如未能接種，則須每周向校方提供檢測報告。

理大學生會今午（23日）發聲明促請校方撤回決定，並狠批做法「與侵犯個人身體自主權無異」。理大學生會引述衞生署數字，指截至本月17日，已有2,660宗與接種疫苗有關的異常事件報告，當中更有20人在離世前14日曾接種疫苗，認為反映打針有一定風險。

學生多表明寧每周付$240檢測

理大學生會續指，校方應反思疫苗接種率偏低的原因，而非威逼利誘促使師生接種疫苗，批評做法是「漠視學生及教職員意見及自由意志，將理大師生推向深淵」，又認為接種疫苗及接受檢測，並非保障校園使用者的唯一方法。學生會亦關注，如有師生接種疫苗後出現不良反應、甚至死亡，責任應由誰負擔，又質疑校方是否願意補償師生因接受病毒檢測所造成的經濟負擔。

理大學生會副會長張心怡接受《蘋果》訪問時指，截至黃昏6時，已收到約1,300個聯署，而據學生會收到的學生意向，絕大部份人表明寧願每星期支付240元檢測，以及向校方提交報告，甚至不打針、不檢測，亦不打算就範於校方政策，批評校方在「零諮詢」下實施強硬方案，已引起大批學生不滿。

張心怡強調，學生會將全力爭取校方撤回決定，表明如校方堅持強制打針，學生會會作出後續行動。

城大：不適合施行「家長式管治」

此外，繼多間大學要求師生打針後，城市大學緊急事故應變小組今日亦發通告，「鼓勵」師生按個人情況接種疫苗，但未有提及拒打疫苗會否有後果。

通告指，城大認為大學是知識分子的凝聚地方，故並不適合施行「家長式管治」，又表示相信大學社群會作出適當判斷，並時刻注意個人衞生、保持社交距離。城大又表示，期望政府制定有效的接種疫苗政策，令大學可配合政府的防疫政策。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）