年輕勢力橫掃本港，樂壇、影視界在新一代漫天旗號下，浩浩蕩蕩迎來另一新世紀。下一個被翻天覆地的界別，或會到本地生產業。主打年輕活力的麥子手工啤，透過宣傳永續本地實業的「未研香港」計劃，聘請3位年輕職人到釀酒廠做兩個月實習，實戰釀酒、入酒、銷售宣傳等工作。有中文系書生搖身一變成為釀酒師，更在工餘時間自修，惡補釀酒知識，更希望用木棉花的酸甜味加到啤酒中，以味道為香港記錄歷史，誓為本土製造「自肥」，「好想有一日可以同全世界講，香港都有隻好好嘅手工啤酒」。

記者 盧珮瑤

於2014年成立的麥子釀酒廠，網頁上的簡介是這樣寫道：「真。香港手工啤酒」。到達麥子位於荃灣工廈的酒廠走一趟，就會知道這個形容是何其貼切。酒廠由3位「香港仔」成立，由初初不諳酒道，走到7年後的今天，釀成超過50款啤酒、吸引大堆擁躉客仔，亦與不同本土品牌、活動合作，如為RubberBand成軍10周年時，合作推出手工啤酒。如說港人是堅毅與活力，麥子3位老闆體現香港人堅毅不屈的一面，那麼活力則在麥子的3名年輕員工身上流露。

中文系書生變釀酒師：香港產品唔止得奇華！

羅俊鏘（Wilson）在釀酒廠中，拿着一大桶酒，在酒缸與洗水盆之間來來回回。記者着他介紹這個過程，「就係排渣，因為香茅在釀造過程會加啲香茅汁，所以會比其他酒多啲渣。如果唔排清啲，你入酒會有好多障礙，出嚟嘅酒最嚴重會變得好混濁」。

Wilson說起釀酒過程時侃侃而談，但事實上他由中文系出身。看似風馬牛不相及，但甫畢業便與酒結緣，到超市擔任各類酒類銷售工作。不過，銷售似乎未夠滿足其對酒的興趣，輾轉再加入麥子學習釀酒，「做生產真係好辛苦，好多時好熱、搬好多重嘢，又要知點樣操作啲機械，所以其實好大挑戰性」，故在工餘時間都會把握機會熟讀釀酒相關書籍。

雖然汗流浹背，勞動過程又偶有「工傷」，但Wilson樂在其中，只因手工啤是他希望介入「香港製造」的媒介。有如斯念頭，源於一次旅行經歷，「有次去澳洲，同當地人傾起對香港嘅印象，有啲甚至係唔知有香港呢個city（城市），佢哋會以為係咪喺東京？要有一樣嘢代表到香港嘅時候，我相信會係『香港製造』」。他認為，現時香港缺乏一種具代表性的產品，「以前係奇華啦，學曾志偉話齋，我希望以後就唔再係奇華，可能其中一瓣係我哋香港嘅手工啤酒」。

如果要為香港製造一款啤酒，眼前的這位見習釀酒師，又會選擇甚麼口味？Wilson選擇由氣味入手，「生活喺香港，你每日都接觸好多唔同氣味，好似我屋企樓下有個公園仔，而家呢啲時候就有好多木棉花，經過嗰陣你會聞到啲酸酸甜甜嘅味」，或大澳的蝦醬味道，「可以將呢啲味道融入啤酒，記錄屬於全港好多唔同嘅面貌」。

「食腦部隊」入酒+度橋一腳踢

印有「麥子」的樽蓋蓋到酒樽後，就到「食腦部隊」上場時間，成員包括同樣來自中文系的劉浩暉（Sunny），以及正修讀政治及公共行政學系四年級的張菁琳（Ashley）。兩人笑言，自己工作是「乜都要做」，「每人都要接觸唔同嘅嘢，變相每樣工作你都要準備，可能上一秒你入緊酒，下一秒就要開會，諗吓有咩橋」。

現時兩人主要負責策劃銷售，亦會四出尋找本地品牌合作。這種工種與商業世界貌似，但為手工啤而做，Sunny形容是「多啲空間」，「我哋一直搵緊機會同本地品牌合作，如果work out（成功），其實已經脫離咗酒呢個範疇，可能已經變成咗一個product（產品），令人覺得『咦，得意喎，好玩喎』」。

Sunny認為，自己加入麥子「唔止一份工」，亦令他消費時的思考模式有所轉變，「以前經過見到一件產品，覺得『幾靚仔喎，買唔買好呢』，我只係純粹用消費者角度去睇產品，但而家會睇埋邊間廠、睇到啲料麻麻地喎」。

Ashley則指，香港製造是增加香港議價能力的方法，「啲人而家成日話『鬥長命』，我覺得唔係咁簡單，如果你自己做嘅產品都已經全部流失晒，過多幾十年，你都冇嘢可以證明到世界上仲有『香港』呢個地方，你仲有乜嘢可以代表香港？」

麥子老闆麥波：唔好忽視年輕人對每個空間嘅付出同改變

3位學子可加入麥子實戰，全因「未研香港」與麥子穿針引線。老闆麥波指，自己當初收到計劃邀請，得知計劃亦是主打本土產業，故馬上答應，但笑言「仍然成頭問號」，「到底係點run（操作）嘅呢？」。他指，原本只打算聘請兩位實習生，但會見3人之後，決定全數聘用。

談到3人獨特之處，麥波指，麥子尋找的都是「飲得、轉數快、有逆向思維嘅人」，「我好記得係有逆向思維，因為我哋要將好情理之內嘅嘢扭轉佢……例如傳統啤酒有四大元素，我哋要加第五個元素落去」。

他憶述，當時會面已覺得3人富有想法，笑說他們更曾經用機智破解公司密碼鎖，「有次同事未返到，佢哋3個返咗，但又唔知密碼，最後用個電筒照個鎖，發現幾個冧把係有指模，撞咗幾下就入到，當然我而家已經轉咗個鎖！」

麥波與2位合夥人於畢業後隨即創辦麥子，現時3位實習生有如重踏他們當天的道路，「7年前我哋其實都冇任何人教，都係一步一腳印行出嚟，可能有好多客人，大我哋10年、20年、30年，其實都係講個『信』字」。由信任發展至一拍即合，麥波覺得自己很幸運，「有少少係將我哋得到嘅機會，轉化落佢哋3個度」。

雖然說得像前輩，但面前的這位老闆，說到底仍然是年輕人。麥波指年輕力量不可小覷，「唔好忽視年輕人對每個空間嘅付出同改變，呢個世代好有心，好知道呢度嘅人同地方需要啲乜，佢哋已經比我哋呢個歲數進步好多」。

「未研香港」逾百人報名爭崩頭

「未研香港」的「本土青年重投香港實業先導計劃」透過與香港本土企業合作，邀請年輕人到不同工廠工作，冀做到工藝傳承，亦可永續本地實業。計劃發起人、北區區議會主席羅庭德指，是次計劃已是第二期，實習期由今年1月起開始，為期2個月，招募20位實習生到本地9間工廠實戰，包括酒廠、藥妝廠、木廠、皮廠、染布工場、農場、養殖魚排等。不過今期反應較上次踴躍，有逾140人報名，「我哋希望搵兩類人，一係白紙一張、好有熱誠，一係就好資深經驗，可以幫返行業」，年紀最大的實習生更是46歲，「而家都有超過一半（實習生）會留返喺啲工廠度做嘢」。

羅指，除了參加者可了解本地產業的實況，計劃亦希望做到消費教育。他解釋，由於計劃透過眾籌以應付實習生的薪酬，故將會舉辦參觀團，讓參與眾籌的市民到不同工廠參觀，亦可親身認識實習生，「而家行超市，可能淨係見到『香港製造』嘅嘢貴啲，但因為『硬撐』而照買，但去到參觀，你就會知點解樣嘢會貴啲，工廠面對緊啲乜嘢困難」。深入了解後，那份支持來得更由衷，「我哋希望呢個圈可以『互撐』，同樣都係飲啤酒，香港都有香港製造嘅啤酒；同樣一棵菜，都會有香港農夫種嘅菜，咁先可以繼續延續成個『香港製造』嘅文化」。

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