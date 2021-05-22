【本報訊】控方所指控的非法集結歷時約30分鐘，由德福廣場內延伸至港鐵站C出口。但裁判官屈麗雯認為，商場的示威行為平靜、沒故意堵塞通道，示威者只是叫口號和唱歌，呼籲支持黃色經濟圈，口號不涉及威嚇字眼、沒妨礙店舖運作，行為可能構成騷擾，但是否達致損害他人自由、令人擔心會破壞社會安寧，則值得商榷。

裁判官昨分析指，商場是購物場所，但亦可用作舉辦歌舞表演，若單純違反購物行為，便構成擾亂秩序的話，並不合理。她指出，示威者當日雖有使用商場通道，但人數不多，亦沒故意堵塞通道；他們叫口號呼籲支持黃色經濟圈，要求市民不要光顧「冇良心」的商舖，圍繞元氣壽司唱歌，「叫人收工」。

稱憑衣着判斷不準確

裁判官直言上述部份行為可能構成騷擾，但示威者除了叫口號，沒有進一步行動，沒妨礙店舖運作，行為是否構成威嚇，實值得商榷。此外，商場保安員供稱沒打算阻止示威、而是盡量維持秩序，示威者途經的店舖亦有正常營業，當中Godiva在促銷，大排長龍，現場市民是否因集結而感到合理擔心，「令人有疑問」。

對控方指控示威者衣着和口號，令人擔心公眾秩序會被破壞，但裁判官反駁，雖然過往曾有黑色或深色衣着的人士傷害他人，但單憑衣着判斷被告不是和平示威者，則未必準確。裁判官認為當日德福廣場內歷時約30分鐘的示威，大致平靜，示威者沒有意圖擾亂公眾秩序。