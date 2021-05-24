去年5月1日市民號召到沙田新城市廣場「和你Sing」，「霸氣哥」曾建峯稱當天從電視直播看到防暴警高調進入商場執法，遂到場質詢警員。雖然當時他只是獨自一人，卻被警方票控違反限聚令。審訊時控方指被告身旁雖無人，但他指指點點，惹人聚集與附和，已屬犯罪。裁判官彭亮廷今裁決時，批評控方錯誤理解法律條文，援引錯誤控罪，更指刑事控罪從沒有只涉意圖而不涉行為，否則思想都可入罪，直指控方說法荒謬及荒誕，裁定被告脫罪。

被告「霸氣哥」曾建峯（46歲）庭外表示，認為彭官裁決合理。他又謂事發當日被兩度票控違反限聚令，另一案下月21日開審。被問及會否擔心控方會修改控罪，曾建峯直言「冇得擔唔擔心，我哋好被動」。

控方於審訊時指被告當日雖然獨自一人，但曾經大叫並且指指點點，引致其他人聚集及附和，更拒絕離開，已構成罪行。控方又指應從較廣闊方向闡述聚集的定義，認為毋須證明被告涉及組織受禁群組聚集，只需證明他有份參與，並指被告故意與他人一起示威，實有共同目的。

官引用兩部台灣辭典釋「聚集」定義 提醒不要過份解讀

裁判官彭亮廷今裁決時指出，兩名警員稱被告高舉拳頭、喊出看來有政治內容的口號，但因現場嘈吵，兩人聽不清被告叫喊的內容，亦同意被告被戴停時僅得一人。被告則強調自己沒有牽頭叫喊及示威，與在場人士亦沒有共同目的，他只是到場質詢警方做法，更指反而是警員增加播疫風險。

彭官續指，控方確認被告當時身旁無人，亦沒有手持「大聲公」及展示橫額，而現場警員也不能確定被告叫喊的內容，認為法庭難以依據不能肯定的證供，罔下判斷指被告牽頭叫喊口號及唱歌。

彭官更質疑控方錯誤理解法律條文，援引錯誤控罪，並翻查牛津辭典、《台灣教育部國語教育辭典》及《台灣教育部重編國語辭典修訂本》對「聚集」一詞的定義。

他綜合辭典解釋，「聚集」包括集合、集結等意思，先決條件是兩人必須走在一起，而被告獨自一人，「又如何聚集呢？」不過，彭官不忘強調，中文導修課老師指該些辭典對所收字詞解釋深入及詳盡，提醒眾人不要就其使用相關辭典一事作出過份解讀。

指「距離」是規例中重要而關鍵條件

彭官又指，控方陳詞忽略刑事法中犯罪行為這原則。一般而言，控罪元素包含行為及意圖兩元素，從沒只涉意圖而不提及行為；即使是串謀罪，串謀協議亦屬行為之一，「否則思想都會犯罪」。彭官指控方僅著重被告的動機或意圖，而忽略行為，認為控方犯上法律錯誤。

彭官更批評，若控方說法說得通便屬荒謬及荒誕，直指當時到商場的人士都是為購物而來，難道到商場購物的人都違反限聚令。假設有5名人士購物，即使他們分處不同樓層，難道也是違反限聚令？莫非不准多於4人進入商場？彭官質疑控方錯誤理解法律。

彭官指他參考《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》的立法原意，兩群聚集群組人士的距離不得少於1.5米，人數不得多於4人，如此警方才有權驅散群組人士，可見「距離」是規例中重要而關鍵的條件，但被告當時僅得一人。

官指警方及律政司大可控以其他罪名 不明為何堅持以限聚令起訴

彭官不明白警方為何以限聚令票控被告，亦不明白律政司為何堅持以相同傳票罪名檢控被告。而被告其實亦承認曾指罵警員，警方及律政司可考慮對被告控以切題或較適合的控罪，例如在公眾地方作出擾亂秩序行為罪或阻差辦公罪。

彭官認為控方以限聚令票控被告，做法甚為牽強。彭官強調自己只是以事論事，絕無偏坦控辯任何一方，僅以證供考慮本案，最終裁定被告罪脫。

辯方指被告沒自招嫌疑，提出訟費申請。惟彭官不同意，認為被告行為上已構成自招嫌疑，被告僅是技術性脫罪；若他被控以恰當控罪，有可能罪成，故否決其訟費申請。

本案原有四名被告，依次是人稱「霸氣哥」的曾建峯（46歲）、梁凱敏（27歲） 、連穎茵（21歲）及楊秋琪（55歲）。其中梁連二人是網媒《社區前線媒體》記者。惟案件日前甫開審，控方便向裁判官彭亮廷表示對梁凱敏、連潁茵及楊秋琪三名女被告不提證供起訴，惟沒透露原因。

【案件編號：STFS5/20】

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