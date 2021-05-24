內地宗教自由屢受打壓，近日接連傳出中國政府拘捕內地的天主教教會傳道人，又動員上百警力拆毀教堂十字架。教宗方濟各（Pope Francis）昨（23日）呼籲全球信徒為中國教徒逼切禱告。適逢今日（5月24日）為教區的「為中國教會祈禱日」，香港天主教正義和平委員會今在西灣河聖十字架堂舉辦彌撒，由榮休主教陳日君樞機主持。不少教友都提早到達聖堂，祈求正在受苦的信徒早日享有完全的宗教自由，有尊嚴地朝拜天主。

陳日君指世界進入末世階段 盼主祝福周守仁

內地天主教教會一直面對持續的迫害，主辦委員會指，政權不但推動「宗教中國化」，更加諸不同法規來干預教會生活，近日再有地下教會團體的主教受到迫害。在教宗本篤十六世欽定的「為中國教會祈禱日」，希望透過感恩祭向天主祈求，教徒應享有完全的宗教自由。

彌撒於晚上8時正開始，因應最新防疫措施，聖堂只能容納其座位數目約三成的參加者，不少信徒都提早到場參拜。陳日君在彌撒講道中表示，耶穌死後從十字架流出血和水，完成救贖後升天，交由宗徒們建立教會、傳揚福音，當刻世界已進入「末世」階段。但聖經亦預言，耶穌救贖世人後，並不代表一切就會順利，人們之間反而不斷出現鬥爭，包括真理和謊言之爭，甚至有「假基督」的出現，「天主講咗，一路都會有考驗，但係冇挑戰就見唔到信賴」。他指，以往是軍隊攻擊教會，「而家嘅困難更加厲害，（武器）唔係大炮，而係思想」。

他說，香港現況「我哋好無奈好灰心，知道內地教會點，仲傷心」。雖然現時社會環境令大家不敢作為，但教友仍然可以祈禱，他希望內地教友亦有福份，建立充滿恩寵的教會。他又指，聖經說相信天主的人都是好人，而不是只為追求利益、爭權控制別人。彌撒中的信友禱文亦提到，祈求天主祝福候任主教周守仁，帶領教會走真理和平的道路。

教友憂香港宗教自由受影響

領洗數十年的教友彭先生說，今特意由屯門跨區到港島東參與彌撒，他說一直有留意內地教會情況，「不斷咁拆十字架係令人好傷心，呢個係我哋信仰嘅標記」，等於摧毁天主教，認為教友應享有自由到聖堂朝拜和參與教會活動。

彭亦憂慮，中央政府收緊國內宗教自由，意味香港可能都會受影響。他形容，現時「大環境」不理想，社會運動後本地教會亦受到管制，「要自我審查，啲神父少啲講政治議題，唔可以暢所欲言」。但他說「祈禱係我哋好犀利嘅武器」，希望透過彌撒聚集眾教友之力，為內地和香港的宗教自由祈禱。

祈求政權「唔好干預我哋嘅信仰」

領洗約3年的朱女士指，從網上新聞了解內地教會情況，直言迫害和拆十字架等事件有違公義，「佢哋咁做係唔啱」，但因消息零碎，難以了解當地實際情況。她亦擔心，香港人的宗教自由亦會日益收窄，自己亦「唔敢講咁多嘢，唔知邊啲應該講，邊啲唔講得」。她希望透過祈禱為受苦之人出力，祈求政權「唔好干預我哋嘅信仰，冇必要清拆教區嘅建築物」。

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