保安局局長李家超近日受訪時聲稱，流亡海外人士當「失去利用價值」，或會被「用完即棄」後，因「港版國安法」而流亡英國的前香港眾志主席羅冠聰，今日在Facebook撰文予以反駁。

羅表示，自己是在《難民地位公約》規範下，於英國獲得政治庇護，批評李家超「因為有利用價值才會獲批難民資格」的中共式「唯利是圖」邏輯，完全不適用於各國現正收容香港抗爭者的個案，除暴露了李對難民制度一竅不通，亦反映李不願接受民主國家已認為香港存在政治打壓的取態。

批李家超「唯利是圖」論屬中共式邏輯

羅冠聰今日在Facebook表示，自己目前是以政治難民身份，在《難民地位公約》的規範下，於英國獲得庇護；而英國當局批出難民資格，並非因申請者有任何政治資本可供該國使用，而是因為該申請者受到迫害，公約的簽署國需要履行義務與職責，以人道方式協助合資格難民脫離險境。

羅質疑李家超「因為有利用價值才會獲批難民資格」的中共式唯利是圖邏輯，完全不適用於各國現正收容香港抗爭者的個案，認為隨着更多港人獲批難民資格，印證審批這些個案的國家，都認為香港抗爭者會因為其政見遭到迫害，而對香港政治制度、中共的干預投下「不信任一票」。

稱「戰狼」姿態凸顯港府虛怯

羅冠聰又批評，李家超有關言論，除暴露了自己對難民制度一竅不通，只懂以「戰狼」口吻擺姿態外，亦突出港府對外國批評的虛怯，不願接受民主國家已認為香港存在政治打壓的取態。

他表明，身為香港抗爭的流亡者，早有長年無法回港的打算，「李家超以為用這些恐嚇能令我們卻步，這絕對是不可能的——我早已預備好在未來數十年與中共周旋。無論戰狼在哪，我也會一往無前，願與大家同行。」

對於羅冠聰今日的批評，保安局發言人今晚回覆《蘋果》查詢時指，任何人違反香港法律，特區政府都會追究其法律責任；又指國安法具有域外效力，違反國安法的人，無論其身份或背景、或身處何地，特區政府必依法處理，追究其法律責任。

該發言人又指，對於那些「死心不息危害國家安全的犯罪分子」，特區政府定必依法追究到底。

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