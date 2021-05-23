【本報訊】政府預計今個立法年度提交租務管制條例草案，惟租管研究小組屢被批未有進行廣泛公眾諮詢，其建議亦無包括民間爭取多年的「起始租金」。有組織自發舉行諮詢會，會上有劏房戶慨嘆租管沒有起始租金，租戶只能被業主「任劏」，又指劏房維修責任不清，促政府聽取民間意見，從善如流。

有租戶每度電被加3元

「民間監察政府推行租管陣線」昨於灣仔舉行民間諮詢會，共有約百名劏房戶出席。居住油尖旺區的梁女士因租金太高，須搬到新界的天台屋，認為沒有起始租金，自己恍如「瞓喺砧板上面嘅魚，任佢劏」。另有租戶指原本以為租管重臨會帶來曙光，「點知又（租金升幅上限）15%又盛咁，真係心淡，等你咁耐整啲咁嘅垃圾出嚟。」

不少租戶關注維修責任不清問題，疫情下有劏房戶擔心傳播風險，曾與業主討論維修渠管，對方卻不了了之，結果只能節衣縮食，一力承擔維修費。

居住港島區的劏房戶謝小姐談及有租戶被濫收水電費，一度電要加3元的苦況時，引起台下譁然，「我哋唔係要求政府偏幫我哋租客，但係我哋要嘅係公平、合理嘅收費。」

中大地理及資源管理學系教授伍美琴指年幼時住板間房，幾十年過去，香港仍有20多萬人住劏房，坦言「有少少欷歔」，以香港的財力，絕對有條件解決劏房問題，政府責無旁貸，應以法例或發牌等方式規管，訂立租務管制。

灣仔區議會副主席麥景星指政府未有立法規管起始租金，只是透過規管其他事項「等大家以為佢做咗好多嘢喎」，惟他發現劏房戶普遍認為起始租金是重中之重，呼籲劏房戶將他們的關注及情況向外推廣，對政府施壓，帶來改變。