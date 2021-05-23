隨着香港疫情有望清零，不少商界人士均希望中、港兩地可以盡快通關，但特首林鄭月娥、公務員事務局長聶德權又稱，要港人可毋須隔離檢疫到內地，接種疫苗是基本要求。換句話說，在中、港疫情清零之餘，還要加上港人打疫苗，才有望爭取與內地通關，但也有政界中人指，雖然港府一直想力爭通關，但有關安排主要看內地取態，特別是由中央到各省市，均視控疫為頭號大事，「唔係港府呢一邊做足措施，就等於可以通關」。

「唔係有要求就一定同意」

早前實政圓桌立法會議員田北辰稱，他綜合不同渠道了解，除非香港再有大事，他有信心本港與內地恢復通關是「坐四望三」，即最快今年第三季、最遲今年第四季一定可以恢復通關。有政界人士稱，他不時也從建制陣營聽聞港府已很積極爭取通關，「只要做到零確診、再加上疫苗接種率高，就有好大機會爭取到通關」，但也有一些內地朋友對他說，內地對控疫十分緊張，雖然內地已近乎沒有本土感染，但由中央到各省市對控疫均沒有絲毫放鬆，特別是要嚴防輸入個案，即使香港做足工夫，也只是增加爭取通關的籌碼，「最後仲要睇內地政府態度，唔係香港做足工夫，有要求就一定同意」。

事實上聶德權早前也說，本港疫情清零是爭取通關的機會，但目前未有時間表，又承認非港府可完全控制，也要取決於內地當局對港疫情研判，而近日內地又出現香港輸入個案，所以能否如田北辰說，中港通關是「坐四望三」，其實仍有變數。

季陶

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