【本報訊】大埔富善街發生老翁墮樓事件，一名入住安老院的七旬老翁昨日懷疑失去平衡，從一樓跌下，幸他沿尼龍帳篷滑落，卸去部份衝力，如「瀡滑梯」般直墮地面凍肉店一個放在門口的凍櫃，老翁有驚無險，事後頸背和手部受傷，由救援人員送院治理，警方列有人意外受傷處理。

有驚無險 自己坐起身

現場為大埔富善街66號一樓一間安老院，居於上址的一名姓張男院友（73歲），昨晨7時許在安老院平台活動期間疑突然失去平衡，越過約一米高欄杆，沿尼龍帳篷滑落地下，跌在一個放在門口的凍肉櫃，櫃面應聲爆裂。張右手捉着櫃邊動彈不得，頭部插在凍肉中。凍肉舖職員聞巨響上前了解，嚇得失聲呼叫，連忙報警，老翁頸背和手部受傷，由救援人員送院治理。

事發時正在工作的女店員表示，老翁墮下時仍然清醒，「佢成個人撻落嚟，可能佢跌落嚟有啲暈，跟住好啲，自己坐起嚟。」

事後凍肉櫃膠板趟門損毀，被問到凍肉有否受污染，女職員直言沒有受影響，「我哋冚咗蓋，啲肉好彩冇整污糟，蓋就爛咗。」她又指凍櫃內放置走地雞，全部獨立包裝好，之後亦會照賣。

老闆娘黃女士慶幸老翁無恙，「個人跌落嚟冇事」。她說凍肉舖經營十多年，「從來冇試過咁」，坦言不知老翁為何會越過欄杆墮下。