甘肅白銀市上周六舉行的黃河石林山地馬拉松發生罕見慘劇，172人參與百公里越野賽，因遭遇極端天氣，21人凍死，死亡率達12.2%，創下了世界比賽的紀錄，甚至超過了珠峯探險，對中國每年逾千場馬拉松比賽敲響了警鐘。而深圳賽格大廈連續多日震動，原因不明，同樣給全國逾千座逾200米高摩天大廈發出了敬畏自然的警告。

從網友發放的圖片看，甘肅這次百公里越野賽起跑時，天氣良好，參賽者多着短衫短褲，準備「征戰黃馬、問鼎石林」。中午過後，天氣突然惡化，出現大風、冰雹、凍雨，部份參賽者出現失溫而退賽，但官方沒有即時宣佈終止賽事，也未能第一時間組織救援呼救的參賽者，以致傷亡慘重。業內人士透露，凍死的一半是圈內高手，包括有「中國超馬第一人」之稱的梁晶。這正顯示，官方未發出有效的警示，令那些信心滿滿的高手們栽了。因為他們只要跑完全程，就可以取得1,600元獎金，前三名更有5,000至8,000元獎金。不少「菜鳥」心生恐懼，寧願損失1,000元報名費而退出，反而逃出生天。

有險死還生的參賽者表示，這個賽事已舉行過三屆，極端天氣的出現令組織者和參賽者都措手不及，慘劇屬意外。雖然參賽者有承擔風險的勇氣，也有為官方緩頰的肚量，但是，從天氣預測、選手裝備限定、途中補給、救援方案等問題看，恐怕是人禍多過天災。

2016年4月，安徽歙縣舉辦黃山國際百公里越野賽時，有1,667人參賽，但因突降暴雨，多人受傷，500多人中途退出。賽後有118位選手組織維權群組，投訴補給不足、救援混亂等問題，要求主辦機構賠償報名費、交通費和住宿費等，結果驚動中國田協，禁止主辦單位再辦賽事。顯然，甘肅並沒有吸取安徽的教訓。

中國境內每年舉辦的馬拉松比賽已超過1,000場，平均每日三場。早有輿論質疑，馬拉松賽事氾濫成災，是由於背後形成了產業鏈，報名費、贊助費、廣告費等收入可觀，從舉辦機構到體育用品商都是名利雙收，各地官員也樂於推波助瀾，對賽事的規範和救援問題視而不見，甚至根本沒有應急方案。

官員對自然世界沒敬畏

尤應指出的是，甘肅山難只是中國官員好大喜功、對自然世界沒有敬畏之心的結果之一，更令人擔心的是這種心態普遍存在而造成的災難隱患。深圳賽格廣場近期連日晃動，原因不明，安全堪虞，但未見當局對全國逾千座摩天大樓進行安全檢查。

維基百科顯示，中國（內地和香港）已竣工及封頂的高逾300米的摩天大樓有127座，樓高355.8米的賽格大廈排名第49位。而網絡版「2020中國摩天高樓排行榜」顯示，中港兩地80個城市逾200米的大樓有1,022座，比上一年的926座多了96座。網民戲稱，從一線到十線城市，興建摩天大樓的熱情仍然熾旺。

中國城市規劃設計研究院前院長李曉江接受《中國新聞周刊》專訪時指出，儘管整體上講，超高層建築安全上沒有大的問題，但是大型工程依然可能發生超出對現有自然規律認識之外的情況，越高層、越複雜的建築，越有可能出現，所以沒有必要不斷挑戰建築的層高。專家說的委婉，勸諫之意又有誰聽？

李平