雖然昨日（23日）出現一宗初步確診個案，涉及一名在官涌體育館為市民接種中國科興滅活疫苗的護士，在今日疫情記者會上指護士是因為受疫苗污染，但至今日接種第一針和第二針科興仍有約10,200人，是自4月30日以來最高的數字；相反接種德國BioNTech復必泰mRNA疫苗的人數則持續下跌。不過，由於消息指歐盟等將於7月啟動疫苗證書，故預約接種科興及BioNTech復必泰人數都有上升，當中預約BioNTech復必泰的人數亦自5月7日後，再次重上逾萬人的數字。

政府晚上公佈的疫苗接種數字，自2月26日起，至今已是第88日。當中有約1,267,500完成第一針，包括約725,400打BioNTech復必泰以及約542,000人打科興；至於已完成兩針則有約907,500人，當中約506,200人打BioNTech復必泰以及約401,300人打科興。而今日接種科興有約10,200人，是自4月30日以來，再有逾萬人接種科興，當中約6,000人打第一針，亦是自5月4日以來最多。而接種BioNTech復必泰人數卻繼續下跌，今日僅約有18,100人

至於預約數字今日亦再有上升，共約15,900人預約接種疫苗，當中5,000人預約科興，是自5月1日以來最多，而另外約10,900人預約BioNTech復必泰，亦是自5月7日之後，再有逾萬人預約打BioNTech復必泰。

7人針後不適 1人須留醫

另外，再有7人周日接種疫苗後不適送院，當中有1宗是接種科興。而7個送院個案，有1人需要留院觀察，而另外亦有1人擅自出院。留院個案為45歲女子，在元朗體育館接種第一針BioNTech復必泰後出現胸口痛及心悸，5月23日晚上7時53分送往博愛醫院後情況穩定，經治療後需要留院觀察。

而擅自出院個案，亦來自元朗體育館，為一名28歲男子，接種第一針BioNTech復必泰後，兩邊上肢出現皮疹，於5月23日下午4時55分送往博愛醫院後情況穩定，患者經診症後未有遵從醫生勸告自行出院。

其他的個案，分別有一名42歲的女子及一名49歲的男子，同接種一針BioNTech復必泰後出現短暫昏厥及短暫失去知覺，二人送院後情況穩定並已出院。

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