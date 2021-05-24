因參加民主派初選被控串謀顛覆國家政權，至今被還押已3個月的前立法會議員范國威，今日（24日）在Facebook發文宣佈退出其一手創立的新民主同盟，稱此舉代表他正式退出香港政壇，不再發揮政治影響力及參與各級選舉。

現年54歲的范國威又表示，希望在僅餘日子陪伴妻子和女兒，並照顧長期病患的家人，寫道 :「歸來無期，未能克盡黨員責任，歉咎（疚）萬分，猶盼體諒。」

稱范悲觀估計自己或長時間失自由

新民主同盟輪任召集人、大埔區區議員任啟邦今日接受《蘋果》查詢表示，范國威過去是新民主同盟的代表人物，相信范作出今次決定前，曾與家人和律師商量，並悲觀估計自己或會較長時間喪失自由，故無奈作出今次決定，該黨亦對此表示理解。

任稱，雖然范國威已退黨，但如果巿民有信件希望寄給范國威，該黨區議員仍樂意協助轉寄（將軍澳毓雅里9號慧安商場一樓B190室）。

新同盟餘下9名區議員全部會宣誓

他又指，該黨3名因民主派初選案至今被還押的成員，包括譚凱邦、鍾錦麟和范國威，早前都已先後宣佈退黨。該黨18名區議員中，至今已有一半因不同理由辭職或退黨，餘下9人則會進行宣誓。他表示，該黨未來將集中處理地區民生事務，難再如以往擁有立法會議員時般，跟進全港性的問題。

因不滿民主黨支持政改決退黨 另立新同盟

大學時期留學美國的范國威，1989年因為六四事件，人生第一次走上街頭，在美國舊金山中國領事館門外抗議中國政府血腥鎮壓學生，並於1996年返港後加入民主黨，由2000年起擔任西貢區議員，在將軍澳運亨選區出任區議員長達21年。

2010年他和多名黨友因不滿民主黨支持政改方案宣佈退黨，另起爐灶成立新民主同盟，再於2012年首度晉身立法會。范其後在2016年立法會選舉連任失敗後，再於2017年的新東補選勝出，第二度當選立法會議員。

然而隨着被選舉主任非法剝奪參選資格的劉頴匡，對新東補選的選舉呈請勝訴，范國威2019年9月13日被法庭裁定並非妥為當選，並於同年12月17日遭終審法院拒絕批出上訴許可下，再度喪失立法會議員資格。

另外，黃大仙竹園北區議員鄭梓健今午在Facebook宣佈辭去區議員一職，指「港版國安法」公佈後，他眼見一位又一位抗爭者被判入獄，宣誓安排更「尤（猶）如一把利劍掛在頭上」，令他最終敵不過恐懼，決定辭職 。

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