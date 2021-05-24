⺠主派47人初選案被告之一、前學⺠思潮發言人黃子悅，被指去年母親節當日與時任男友、即現時丈夫在旺角參與「和你 Sing」活動，違反8人限聚令。案件原定今日在九龍城裁判法院審訊，惟控方最終決定不提證供起訴，撤回針對兩人的傳票，辯方申請訟費亦獲批准。自今年2月底開始遭關押的黃子悅，今在犯人欄內以簡單手勢與站於被告席的丈夫交流，眉目傳情。散庭時，黃子悅臨步入囚室前，向公眾席上人士喊說：「寫多啲信畀我啊！」旁聽人士回應謂：「好啊，黃子悅！」

黃子悅（23歲）及吳家倫（28歲）被指違反香港法例第599G章《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》，控罪指兩人於去年5月10在旺角豉油街與通菜街交界參與被禁群組聚集。

控方申請撤回傳票，獲主任裁判官嚴舜儀批准；辯方申請訟費，嚴官亦照准，並下令若雙方未能就訟費金額達成協議，則交由聆案官評定。控方庭上未有交代撤回傳票的理由。

黃子悅離庭前雙手合十放在嘴邊，向公眾席上喊說：「寫多啲信畀我啊！」旁聽人士回應謂：「好啊，黃子悅！」庭警聞言喝令：「保持安靜！」

【案件編號：KCFS500029/20、KCFS59/21】

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