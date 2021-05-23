【本報訊】懲教署被批評「慢郎中」處理監獄酷熱問題，令在囚人士「活得像在蒸爐裏的小籠包」。因初選案被還柙的岑敖暉面對近日持續天熱，即使在監房坐着看書都熱得出汗。同案被還柙的劉頴匡亦引述有囚友睡覺時不停流汗，令床板濕透，其女友昨到收押所探望，等候期間因壞冷氣及無窗也感悶熱難當，直言在囚人士的苦況可想而知。

岑敖暉被還柙近三個月，其facebook寫道：「最近天氣開始酷熱，即使光着身子，坐着看書，都會出汗」。劉頴匡女友Emilia昨到荔枝角收押所探望男友，她引述「佢（劉）依舊係熱」，並感謝「石牆花Wall-fare同咁多同路人喺外面聯署、關心佢哋（劉等在囚人士）嘅情況」。

陳皓桓單仲偕生熱痱

Emilia指探望劉時，曾叮囑對方多飲水，其間劉透露獄中環境酷熱，有囚友因睡覺不斷流汗，結果令床板濕透，亦有囚友「寫信時流汗整濕啲紙」。Emilia續指她「喺冇冷氣又冇窗，唔係太通風嘅荔枝角收押所，等咗接近三個鐘（先探到15分鐘）」，因現場壞冷氣已近三星期，只擺放數部吹風機，令在場探訪人士都大感難受。

另外，涉未經批准集結被還押在荔枝角收押所的陳皓桓（Figo），其團隊昨晚在facebook發帖文，引述陳在獄中仍很精神，但「佢（陳）話其實呢兩晚都冇訓過咁濟，原因同之前一樣：好熱，同埋要同曱甴搏殺」。帖文指「荔枝角收押所熱嘅程度真係難以形容，Figo已經熱到生咗好多熱痱。佢仲話聽聞單仲偕、林卓廷同蔡耀昌佢哋都一樣熱到生熱痱」，呼籲大家繼續關注監房酷熱問題，並盼懲教署正視監獄人道危機。

昨日到赤柱監獄探監的部份家屬稱，懲教職員將在囚人士由較熱的頂層分散到樓下，「體溫係降咗」，但無奈「老鼠曱甴會多咗」，在囚人士一樣苦不堪言，「自己喺屋企唔郁都標汗啦，何況佢哋喺裏面好似個熱爐，應該多關注」。