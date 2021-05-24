除飲食業外，最近多間大學亦加入「谷針」之列，要求師生接種疫苗，否則須兩周一檢且交報告。有賽馬會兼職員工向《蘋果》指，馬會昨午（23日）通知員工推出疫苗接種「支援計劃」，合約員工如已打齊針，可申最多3天的有薪特別假期，且接種當天可放半天有薪假，另額外享有一天有薪特別假；時薪兼職員工完成每劑疫苗接種，則可申請1.5天有薪特別假期，相當於12小時的薪金。

馬會又為已打針員工提供額外醫療和人壽保險，所有員工可獲醫療諮詢，評估是否適合打針，按收據實報實銷最高500元醫療諮詢費。惟該名兼職員工表示，不會因此而打針，又指暫未見有同事因此而去打針，「有打嘅當bonus，唔打嘅繼續唔打」。

賽馬會電話投注兼職員工陳先生向《蘋果》指，馬會昨午（23日）通知員工推出「員工疫苗接種支援計劃」，以鼓勵員工接種COVID-19疫苗。合約及任職多年的「黃金計劃」員工，如已接種兩劑疫苗，可以申請最多3天的有薪特別假期，員工可在接種當天放半天有薪特別假，另額外享有一天有薪特別假。

至於時薪的兼職員工，完成每劑疫苗接種，則可申請1.5天有薪特別假期，相當於12小時的薪金。換言之，接種兩劑疫苗可獲24小時的薪金。陳先生指，以他的職位為例，時薪約60元，若接種好兩劑疫苗，即可獲1,440元。

已打齊針者可追溯3天有薪假 獲額外醫療人壽保險

陳先生指，計劃下全部的有薪特別假期須在今年8月31日或之前放取；若已打齊針的員工，也可「追溯」3天有薪特別假。

他說，馬會為已打針的員工安排額外的醫療和人壽保險，而所有員工可獲醫療諮詢，評估是否適合打針，每人可按收據報銷單次最高500元的醫療諮詢費用。

不過陳表示，不會因此而去接種疫苗，因打針而獲得的額外薪金不算多，加上認為接種疫苗沒有必要，擔心打針後或出現其他副作用，「驚死。唔打都係生活如常，又唔見得打咗可以去旅行」。

他說，馬會想藉此「利誘」員工打針，已接種疫苗的同事不多，亦暫未見到有同事因此而去打針，「有打嘅當bonus，唔打嘅繼續唔打」。他指，現時的計劃屬自願參與，也未有要求沒有打針的員工須定期做檢測，「如果要逼人檢測，我就唔返囉」。

馬會：尊重接種疫苗屬個人選擇

馬會發言人今日回覆稱，尊重接種疫苗屬個人選擇，但認為接種疫苗有利保障公共衞生，保護員工、顧客、會員和馬迷的健康，因此鼓勵同事接種COVID-19疫苗。

馬會說，早前公佈自願性質的員工疫苗接種支援計劃，已完成接種兩劑疫苗的全職、臨時和月薪兼職員工 ，可申請最多三天有薪特別假期；而時薪兼職員工在完成接種兩劑疫苗後，亦可獲特別薪金津貼。同時為員工提供醫療諮詢支援，以評估他們是否適合接種疫苗。已接種疫苗的員工可獲額外的醫療和人壽保險保障。另會舉辦多場疫苗簡介會，由醫學專家主講。

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