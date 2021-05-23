【送暖高牆】

牆內手足除面對被剝奪自由之苦，近日天氣酷熱難當，連日高溫熱夜，定必令牆內日子更難度過。牆外港人火速行動，成功募集十萬聯署，要求一直無動於衷的懲教，盡快改善牆內酷熱環境，同時表明無論牆內牆外，我們都是一條心。

帶着儍勁的讀者致函楊泳茹，鼓勵說我們時刻與她並肩前行，並緊記火種不會熄滅；有讀者以岑子杰的名字寫下藏頭詩，相約未來續在街頭高歌《自由花》。

守住囚權

致處於香港智慧監獄時代的你：

懲教署日前大鑼鼓喧天宣傳：「以大潭峽懲教所為本港首間『智慧監獄』，將多個系統整合，構建出一個嶄新和人性化的管理模式……營造更安全、穩妥及和諧的羈押環境。」

「智慧監獄」的概念，是建立一個綜合及可持續發展的懲教制度，促進懲教設施現代化。即是說政府對服刑者/待判者的待遇是有決心與時並進。私家飯，基於個人健康、宗教等等，是一個專重人道的選擇。私家藥更是囚權不可少， 特別是精神科藥物，應經每所監獄的衞生署駐所醫生檢核，酌情放用。希望不是文件的填寫， 是要真的落實照顧。

囚房間的生活環境，必須改善，合理的通風系統、清除蟲害。合乎懲教署任務之一：「確保羈管環境穩妥、安全、人道、合適和健康。」

連日高溫熱夜，我們萬人聯署為各位要求改善院所酷熱環境，今天34度高溫下，署方有應變使羈管環境穩妥、安全、人道、合適和健康嗎？現代化的香港政府部門，我們在看你「智慧型」的回應！

願香港囚權人道水平世界領先！

溫度高 敬上

期待相聚

給不經公平審訊，沒有犯事的香港人，以往相信有法治的香港，現況令人氣餒的無理扣押，我們可以做的是互相扶持，不欲讓你們孤單，大家要保重身體，健康地活下去，總有一天大家可以同在一個空間相聚！

主佑！

讀者

LM

永不離棄

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送暖高牆逢周一至五刊出