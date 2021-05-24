2019年10月1日反修例遊行案件，壹傳媒創辦人黎智英、支聯會李卓人及民主黨何俊仁等10名民主派人士被控組織及參與未經批准集結等罪，各人今早求情。支聯會秘書蔡耀昌透過大狀陳情，自言所爭取的公義和權利不僅限於香港人，也包括大陸人。他又分別獲張炳良及劉千石撰寫求情信，稱讚他為人溫和理性。

辯方大律師潘定邦求情指，現年53歲的蔡耀昌，與太太育有一名女兒。蔡一直服務社會，是人民的公僕。他曾經擔任前立法會議員劉千石的助理，劉撰信稱讚蔡是一名溫和、理性、專注社會政策的人，為弱勢社群爭取公義。

前運輸及房屋局局長張炳良亦替蔡撰寫求情信，稱讚蔡為社會公義及社會改革奉獻良多，秉持和平、理性、非暴力原則。大狀提到，蔡於去年3月曾公開要求政府調查拒接待大陸人的餐廳，為此備受批評，但他仍堅持立場。由此可見，他所爭取的公義和權利不僅限於香港人，而是所有被歧視或被剝削的人，包括大陸人。

大狀又透露，蔡沒有及時認罪，皆因早前8.18同類案件中有相同的憲法爭議；而當法庭作出裁決後，蔡已著手與控方商討認罪案情，希望法庭給予最寬大的刑期扣減。此外，大狀指蔡雖然承認組織未經批准集結，但其參與可謂毫不明顯，他在集結開始後才出現，沒有與其他被告一同受訪，只是穿上寫有示威標語的T恤，罪責輕微，希望法庭酌情輕判。

【案件編號：DCCC534/20】

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