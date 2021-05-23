周鋒鎖，2021年，54歲，人道中國主席；1989年，22歲，清華大學物理系學生。

八九民運時，周鋒鎖組織了清華大學學生廣播台和天安門廣場「學運之聲」廣播台，也是北高聯常委。六四後，在被通緝的21名北高聯主要成員中，他名列第五，一度回去西安老家暫避追捕，惜當年6月13日還是被捕，入獄一年、流放一年，後到美國芝加哥大學攻讀商學碩士，並成立非政府組織人道中國。

「我還是希望能有更多的人，用自己的方式來紀念。」

「八九民運代表的是中國人對自由的追求和渴望，在天安門廣場爆發出來，受全世界關注」。周鋒鎖近日接受本報專訪，言談中多次表示，今時今日香港的政治環境，是八九民運被鎮壓所種下的果，「我們歷史使命沒有完成，沒有推翻專制，才會有這樣的情況，令香港也是一個受害者。如果（當年）中國能夠民主化，那麼全世界都會有好處、和平」。

周鋒鎖在美國生活20多年，但也沒有放棄自己出生、長大的地方，成立的組織人道中國專門幫助中國的民運人士，同時，他也十分關注香港的形勢，2014年他仍能入境香港，當時還可以到金鐘向參與佔中的民眾講話，現在，他亦深深感受到港人面對的威脅，他希望港人能安全，「的確我也在朋友處感受到，很多香港人面臨的威脅，我還是希望能有更多的人，用自己的方式來紀念（六四）。」

周鋒鎖表示，維園集會是對六四精神的傳承，但他也知道，今年六四，很難再見到以往維園大片燭光的光景，「香港的情況是非常令人悲哀，紀念六四是應有的權利。維園的燭光是六四時全世界最關注的，也是對倖存者、殉難者的安慰，也是良知和公義的象徵。沒有的話也是非常令人痛心」。周鋒鎖表示理解並感謝港人過去31年的堅持，「很感謝這麼多年的堅持，特別是現在獄中的朋友，都是同道、兄弟」。

32年過去，周鋒鎖承認沒有預料需要堅守的道路這麼漫長，但是他指無法放棄該守的道，「我想它越是強大的時候，我們越是要堅守」。他亦以自身經歷及想法勉勵港人，「這是漫長路途的開始，正確的事情是因為我們良知的召喚，或人的尊嚴，所以必須這樣做，我想現在的香港也是面臨這樣的情況。不管怎樣黑暗，都要做能做的事情，黑暗會過去的」。