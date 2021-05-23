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香港有班僱主，又或有班所謂僱主代表嘅言行不時令人嘆為觀止，數遠啲成十年前有個「廿蚊張」張宇人，話最低工資應該訂喺20蚊水平，又講過有打工仔會刻意變性呃產假，佢似乎後繼有人呀，作為勞工顧問委員會資方代表嘅香港工業總會理事郭振華，噚日就增加法定假期提出咗哲學級偉論，就係話畀打工仔放多啲假，會仲辛苦過返工。

究竟點解放假會辛苦過返工？阿郭生噚日出席港台《城市論壇》時話，如果第日政府增加咗法定假期，咁多咗五日假，好多打工仔都係返屋企湊仔湊女，反而以前冇多咗假係唔使做呢啲嘢嘅，多咗假以後就會多咗呢啲「工作」，所以打工仔放假唔一定比返工輕鬆。呢個講法，唔知係咪反映緊阿郭生嘅內在心態，即係家庭生活原來好似返工咁？

職工盟：去公園跑成日都開心

香港家陣日日都有荒謬事發生，同郭振華呢啲謬論相比，可能已經唔算嚇人。雖然係咁，都要以正視聽嘅。好彩同場有職工盟統籌幹事王宇來出席，聽到之後就笑住反駁，話郭振華個說法猶如哲學問題：「咁究竟返工辛苦啲定放假辛苦啲？」王宇來嘅答案就好清楚，亦相信係好多正常人嘅心聲，就算同仔女去公園放電陪跑成日都好，心靈上都係舒服咗、開心咗，但呢啲道理，對於啲成日想打工仔「係咁OT我畀埋條命你好冇」嘅僱主嚟講，又點會明呢？

李八方