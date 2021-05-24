港府上周六（22日）一度在疫情記者會上宣佈將廣東省納入中風險地區，身處廣東省的港人不能透過「回港易」計劃返港，但被前特首梁振英質疑會令中港通關無望，港府2小時後緊急收回安排，被批評是朝令夕改。食物及衞生局副局長徐德義周一（24日）就短時間內改變安排所造成混亂致歉。

港府周一晚發稿指，25日起會直接採用北京的國家衞生健康委員會就疫情分級的名單，並上載到回港易計劃專題網站。在抵港當天及之前14天，如曾逗留名單上中風險或高風險地區港人，入境香港時將不可豁免接受強制檢疫。

政府發言人表示，由周二（25日）起，港府會採用國家衞健委就內地各地疫情風險等級所公佈的名單，上載內地屬「中風險」或「高風險」地區的名單到回港易計劃專題網站。在抵港當天及之前14天，如曾逗留名單內地區的港人，入境香港時將不可豁免接受強制檢疫。

徐德義就訊息混亂稱「唔好意思」

食物及衞生局副局長徐德義今早在立法會會議上表示，港府會隨疫情演變調整防疫措施，包括本港內部及涉及其他地方的安排；並會按當地疫情走勢彈性處理人流往來的措施。他強調，每次均是按即時數據或消息去調整安排，今次亦不例外。對於有關安排導致訊息混亂，他向市民表示「唔好意思」。

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拒答撤閘粵回港易 張竹君：問政制局

被問到前特首梁振英日前表態施壓，港府即撤回暫停廣州「回港易」安排，張竹君表示對此沒有回應，又指「回港易」由政制及內地事務局負責，應以局方公佈為準，着傳媒向局方查詢。

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