《港區國安法》頒佈至今將近一年，據《星島日報》今日報道，港澳辦擬籌建兩個司，其中一個司涉及維護國家安全，將由清華大學法學院教授、原香港中聯辦法律部部長王振民擔任；另一個司則涉及宣傳文化，或稱作為「新聞司」。熟悉內地時政的時事評論員劉銳紹認為，港澳辦此舉只屬「重組功能」，或用以加強宣傳及管理，並強化2019年四中全會上提及的「牢牢掌握香港全面管治」。劉質疑，北京當局對香港早已「牢牢掌握」，但仍然感到不安全，即使無任何威脅，仍會創造「假想敵」，認為港人不應因此感到恐慌而自亂陣腳。

港澳辦目前設有7個正司局級的內設機構，分別是秘書行政司、綜合司、政研司、聯絡司、交流司、法律司和機關黨委（人事司）。當中由聯絡司負責管理港澳在內地新聞機構和記者事務，承辦新聞發佈工作。若新增的兩個司籌建完成之後，其一部份業務將劃歸「新聞司」。劉銳紹認為，「新聞司」從功能上並非新司，以往港澳辦成立之際，其中一個功能正是用作宣傳，故他相信籌建多兩個司只屬「重組功能」，或用以加強宣傳及管理。

至於另一個涉及維護國家安全的司，劉銳紹提及2019年的四中全會上，中國國家主席習近平已稱要「牢牢掌握香港全面管治」，認為港澳辦今次改動，只為強化管治，包括實施《港區國安法》。劉又質疑，北京當局對香港早已牢牢掌握，但仍然感到不安全，即使無任何威脅，仍會創造「假想敵」，認為港人不應因此感到恐慌而自亂陣腳。

而據《星島日報》今日報道，港澳辦內定由清華大學法學院院長、全國港澳研究會副會長王振民執掌涉及維護國家安全的司。王是基本法專家，曾任全國人大香港基本法委員會委員、中聯辦法律部部長，過去曾批評經常抨擊中國共產黨的港人頭腦是「花崗岩」；在上月的「國家安全教育日」上，他亦曾提到「民主」要先維護它所依託的國家安全，不能在「一國」被破壞下舉行選舉。劉銳紹認為，該司不存在人選是否合適的問題，而是人選是否符合政權需要，形容該職位只屬「按權力意志所形成的器皿」。

湯家驊：變動或與諮詢架構有關

身兼行政會議成員的資深大律師湯家驊接受《蘋果》查詢時指，未聽聞港澳辦擴充架構的消息，但認為由王振民擔任司長合適，因為他熟悉香港事務，亦曾就《國安法》為人大常委提出意見。湯又指，若然相關消息屬實，港澳辦架構上的變動，相信只會與諮詢架構有關，「因為《國安法》冇一個角色畀港澳辦扮演」，而目前只有國安署等有法律角色。至於港澳辦擬籌「新聞司」，湯表示不感驚訝，「確係需要同多啲香港社會溝通」。

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