有了那一條以「國家安全」來包裝，從而全面剝奪香港人基本權利的法例，又有了以「完善」這個赤裸裸的虛假修辭來自圓其說的選舉制度改變，所謂「一國兩制、港人治港、高度自治」其實已經失去了意義。要繼續講，繼續說堅持，還要說行穩致遠，與騙子硬說國王身上的新衣+高貴華麗同樣令人失笑。因此，面對快將要舉行的三個選舉，香港人還會認真對待嗎？誰人當上選委，誰人成為立法會議員，誰人成為新一屆特首，對香港人還有甚麼意義嗎？

不過，這場戲還得演下去。要在這個香港人缺位、連誰有資格當選民都被欽定的大騙局中確認佢阿爺的意志。因此，要在明年3月當選新一任特首，最重要的是要爭取佢阿爺的青眼，然後在跟着的五年就要如忠狗般扮演好北京駐港代理人的角色。香港人怎樣想、有甚麼訴求，已經不再重要。今天這位在任的特首所講的所做的，還不足以說明一切嗎？各項民意調查已經清楚說明，她已經完全被香港人唾棄，但為甚麼她仍然可以繼續好官我自為之？

在這一個套路中跑出成為特首的人，香港人能夠對他/她有甚麼盼望嗎？有心人無論把修辭說得如何美麗，例如說「願意在任何崗位服務香港」，說穿了只是希望得到佢阿爺的信任和委託，表明自己願意為北京捉刀代勞。

所以，很快便要開場的特首選舉遊戲，香港人不妨視之為一面照妖鏡。誰積極爭取去扮演這個角色，可能正好反映該等有心人算是甚麼質地。在距特首選舉只有10個月的這一天，率先隱晦地表態、積極爭取佢阿爺眼球的是誰，充份說明了這個特首選舉根本就是一個要決定誰才是於北京最奴才、於港人最無恥的博弈。

不斷暴露香港處境與制度醜陋

有報道說知情的商界人士透露，曾經說知道自己犯了大錯、正常情況下理應下台的現任特首林鄭，已經透露有意爭取連任。她近期表現出來的態勢，除了不斷對北京感恩戴德，還要擺出一副捨我其誰的高姿態。香港人對她的評價已經明明白白，其支持度淨值長期處於負50%的水平；有七成市民表明反對她當特首；又有四成香港人穩定地給予她0分。這樣的人為甚麼可以在特首選舉遊戲中行情看漲？此人近期那一副洋洋自得的醜態，還需要任何人刻意去醜化這個政府嗎？她在不斷自暴其醜的過程中，也是不斷暴露現在香港這個處境及這個制度有多醜陋。

另一方面，作為北京棄卒的前任特首近期也是姿勢多多，其翻炒的套路與2012年沒有分別。當年就算他推翻了N屆不選的承諾，也沒有洗脫多年來在香港人心目中建立的負面形象，但在對手不濟及港人求變的心態下，包括筆者本人在內的很多香港人，也包括不少年輕世代，都曾經願意給他一個機會，抱着一種樂見其成的態度來看待他的參選政綱。他當選之後的一切大家應該記憶猶新。香港人如何看待此君，難道已經不夠清楚嗎？再看看現在為此君尋求翻閹打頭陣、製造聲勢的是甚麼人，香港人可以說是絕對有理由大笑恥笑卻又偏偏失笑，以致想笑也笑不出聲。

回想第一屆特首選舉，當時夠晒小圈子了，很多人就連董建華是誰也搞不清楚。但當董先生獲選成為特首之後，民望及支持度曾經有一段明顯的蜜月期。因為當時香港人對未來仍然有信心，對北京仍然有信任，對一國兩制仍然有盼望。新一屆的特首選舉又如何？未曾開跑已經知道能夠入閘的絕對不會不是蟲；選舉程序還未正式開始，已經注定是一場連肥皂劇都算不上的爛戲，根本就不會有幾多熱切期待的觀眾。特首選舉這一個假戲做不成真，成為越做越假的過場傀儡戲，造成這種淪落的那一個權勢，又向香港人及全世界表現出甚麼樣的風範與底氣？

鍾劍華

香港民意研究所副行政總裁