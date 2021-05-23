新建築科技不但可加快工程進度，亦有助記錄集體回憶。房屋署近年於屋邨工程引入三維「現實捕捉」技術，去年試行最新、來自德國的背包式移動測繪系統，可更準確掃描複雜地形和環境，今年首次在即將重建的華富邨試行技術，僅花20分鐘便完成掃描約5,000平方米公共地方，不但有助日後屋邨設計，更為逾50年歷史的華富邨在告別邨民前留下重要歷史紀錄。

背包式移動測繪系統 步行作雷射測量製成模型

房屋署總結構工程師王偉洪接受訪問時稱，房署2018年起已加速於公營房屋發展創新科技，包括利用三維「現實捕捉」技術測量建築物及地形，將數據化成三維數位模型，配合建築訊息模擬技術（BIM）令施工流程更精準及快捷。

王稱，除了早年引入的坐地式雷射測量技術儀器，去年中市場上出現了背包式移動測繪系統，使用者揹上「背包」便可步行進行雷射測量，再製成三維電腦模型。

雙雷達多角度掃描及全景拍攝 每個重9.3公斤

房署結構工程師姚勳雄稱，該系統由德國公司研發，現由本港承辦商提供服務，每個重量為9.3公斤，「背包」設雙雷達，可將附近環境「上下、左右、前後」作多角度式掃描，亦設鏡頭作全景拍攝。房署早前首次於華富邨試用系統，花約20分鐘便收集到約5,000平方米公共地方範圍的數據，包括邨內建築物外牆、道路及樹木等位置，讓署方易於理解屋邨實際情況，方便重建時進行設計，亦可製成三維電腦模型，成為重要歷史紀錄。

王偉洪稱，相對於傳統定點測量，此科技可減省約6、7成人手，避免以往因有盲點而需移動測量儀器的不便，面對越複雜的地形，其效益越大，但他們仍視乎今次成效才考慮是否用於其他屋邨工程。

被問到此類三維模型能否公開予市民參觀，讓更多人了解昔日屋邨模樣，王認為是個好建議，指如早前水務署的配水庫亦有進行類似三維掃描，「如有咁嘅需要，都係一個方向」，但暫未有具體計劃。

同一技術確定高架行人天橋構件定位 預演接駁減風險

署方亦利用雷射測量技術加強工程精準度，令複雜的工程較易完成，如房委會近年為方便海盈邨及凱樂苑居民前往長沙灣市中心，興建一條跨越西九龍公路的鋼製長跨度高架行人天橋，長達145米。為避免在公路上興建工作台，當局施工時將天橋一分為二，再在公路兩旁把兩端半段天橋豎起再放下來，最後才在中間位置將天橋接駁。

王偉洪稱，此接駁工序需在一晚內完成，而橋身在內地預製，精準度需極高，他們使用了雷射測量技術來確定各構件的定位，亦透過BIM技術去預演接駁，令工程風險減至最低。此測量技術同樣可減省約6、7成人手，最終大橋在2019年底完成接駁，料今年內可完工。

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