各式社交活動因疫情全面禁絕，不會傳播病毒的電子遊戲，驟然變成大部份人唯一娛樂，造就逾1,700億美元龐大市場。雖然玩家課金買遊戲與虛擬商品一擲千金，但香港開發者卻未有受惠，有小團隊欲眾籌7.5萬元經費已遭網民質疑太多。有業內人士坦言，遊戲開發投入多兼失敗率高，隨時要蝕數百萬元，才有機會碰撞出營收過千萬的項目。為推動行業進步，有先行者近年積極協助新團隊及尋找資金冀「做大個餅」；有遊戲評論人則希望玩家多留意並支持本土遊戲，製造可持續發展的良性循環。

全球遊戲市場在疫情下快速增長，據數據分析公司Newzoo報告，遊戲市場總值由2019年的1.444億美元（約11.2億港元）增加至2020年的1.778億美元（約13.8億港元），今年或稍為下跌，仍預期有1.758億美元（約13.6億港元）。

而帶動增長的火車頭為手機遊戲，按統計公司SensorTower 4月份手遊銷售數字，全球最賺錢手遊是中國騰訊旗下的《王者榮耀》，月營收達258.8萬美元（約2,010萬港元）。驚人的收入大部份來自玩家「課金」，亦即是付費購買遊戲內的虛擬商品，但在香港，遊戲開發團隊想要籌措等於大廠商指縫間漏出的零頭的經費，已經要受盡白眼。

五人做遊戲眾籌遭嘲「唔值」

獨立遊戲團隊BinaryTree去年年底成軍，五個人共同開發屬於他們自己的第一隻回合制戰略遊戲《Siege of Dungeon》，採用像素風格配合Roguelike玩法，目標是在2021年底前完成。默默做了幾個月後，他們4月正式將作品概念及宣傳片放上眾籌網站Kickstarter，希望可以吸引潛在玩家支持，同時將項目分享到連登討論區收集意見，沒想到竟惹來部份連登仔質疑，只是以「動人本土故事」作賺錢噱頭，認為與外國同類遊戲沒有可比之處，又批評「75,000（元）真係需要咁多production cost咩」。

牽頭組成團隊的Kevin表示，對一些意見是樂於接受，對被質疑「唔值」卻感詫異，「但我哋明白唔係個個人都明白遊戲開發……你一啲coding、美術、配樂，甚至乎後期game balance（遊戲平衝調整），或者宣傳、testing，其實全部都係要資源時間同埋人力」。

負責編程的成員Ray亦指，目前5名成員中有3個都是全職去做，他自己更是辭去遊戲公司的正職，「你除返起可能每人攞到大約萬五蚊，其實你可能香港打份工一個月嘅錢嚟㗎咋，真係唔係好多，但係有呢一筆錢係一個鼓舞嚟，一個肯定」。

幸運是並非所有人都不屑一顧，亦有不少人留言支持，項目最終在限期前一周成功達標，計劃將大部份款項預留作宣傳費用。問到他們最終目標，唯一有實際遊戲銷售經驗的Ray期望推出後能夠賣出1萬套，但又笑言：「相信1萬套呢個數字係比較遙遠。」

獨立開發兩年月入不足$5,000

不是他們妄自菲薄，而是在香港要做獨立遊戲開發絕非坦途。大學修讀計算機科學的大木，畢業後順利進入遊戲公司從事夢寐以求的遊戲製作，可是投身業界後卻發現，實際情況與想像中有出入，最終為創造真正屬於自己的作品，決定趁年輕冒險一次，辭去收入不錯的職位，一個人全職開發獨立遊戲。

沒日沒夜地忙碌幾個月後，大木終於在遊戲平台Steam上推出第一隻3D動作遊戲《Legendary Knight》的先行版，扮演一個國王抵抗入侵領土的敵人。遊戲上架一年多，平台上玩家普遍給予「極度好評」評價，整體銷售卻只得2,000多套，尤其以今年4月份表現最差，僅賣出16套，同時有5人退款。如統一以正價35元計算，總銷售額只有7萬餘元，這個數字還未扣除平台佣金及購買現成素材如3D模組的開支，平均月入不足5,000元，比最低工資更低，「好慶幸香港好多人都appreciate我嘅努力，但係真係要收錢、真係出到戰場上，無咁多mercy㗎啦，如果隻game唔好玩，始終都係會退錢。」

但大木指出遊戲仍然未算真正完成，現時會按玩家的意見不斷改良，而專長是程式編寫的他自知有不足，會尋求與其他創作人如藝術家合作，豐富作品內容造出理想遊戲，不會因為一時失利而停下步伐。不過他亦承認因自己沒有養家壓力方可放心追夢，同時亦會接freelance工作幫補生活費，「你唔好諗住呢度（遊戲）令你發達、令你生活無憂」，如果有一天打算以遊戲作主要收入來源，「我就真係開間公司，咁就真係營運一間公司模式去做。」

$200萬一年燒盡險執笠

然而若將開設公司等同成功，也許仍是低估了行業風險。從事音樂創作多年的Edward，約7年前因為一隻手遊萌生創業念頭，「嗰陣時去旅行坐地鐵，見到成個車廂都係Candy Crush嘅廣告，個個都喺度玩緊」，認為手遊有得做，於是與友人合夥200萬元開設「Twitchy Finger」，「如果呢200萬蝕晒都搞唔成就算」。

他們花幾個月時間推出一款較簡單的跑酷遊戲試水溫，成績尚算不俗可以回本，於是就計劃用一年時間開發一隻中型遊戲，最終敲定以懷舊的四驅車做主題，「當時有6個人去做，以呢個規模嘅game嚟講係幾吃力」，不料因各種技術問題一再延誤，營運資金見底，幾個老闆甚至要接freelance才有錢為員工支薪，公司瀕臨倒閉，「於是決定出住個最簡單嘅版本先，得基本砌車、比賽、攞獎嘅一個loop，叫做完到成個流程。」

在近乎零宣傳費下，《四驅傳說》靠一些玩家風評及媒體報道，在芸芸手遊成功突圍而出，有第一筆收入回籠得以繼續完善遊戲，慢慢推廣到台灣、東南亞、甚至四驅車發源地日本，高峯期每日有幾十萬人遊玩，每月營收過百萬元，協助公司走上正軌。

Edward表示，當年手遊市場競爭較小，玩家接受程度亦較大，假如同樣的情況發生在今日，相信很難再創奇蹟，「Standard好高啦而家，一入到去你隻game，如果無某程度完成度，佢（玩家）就覺得一星（評價）啦，或者唔玩啦，你做好啲我先再玩，咁你就會喪失咗個機會。」

捱過清盤年收$2000萬

不過運氣不是人人都有。Anti Gravity聯合創辦人Snake，10年前負笈海外歸來，就與志同道合的夥伴合作開公司開發遊戲，「第一隻好似返到本喎，就越玩越大，partner就開始融資啊搵啲錢返嚟，第二隻就去咗做一個好巨型嘅project，一隻大陸嘅網頁遊戲，當時融資係去到7位數字。」

他指這隻多人線上角色扮演遊戲（MMORPG）花了3年時間去做，採用當年最頂級的技術，聘用中國當時最優秀的插畫家，原本已聯絡騰訊、360等大企業協助發行，但最終卻因一個問題無法推出，「結論係你隻game技術太勁，啲browser support唔到。嗰時大陸大部份人都係得IE 9，用Chrome得兩成，甚至連Chrome一啲plugin中途都唔support。」遊戲被迫回爐大幅修改，但不久中國已有大量自家網遊推出，直接導致項目胎死腹中，公司亦需要清盤。

但Snake的遊戲夢並未因此完結，反而繼續積極尋找投資者，專注做較小規模的項目累積經驗，不論是手遊還是主機遊戲等都有涉獵，終於等到一個機會。兩年多前推出的《Idle Space Farmer》趕上放置遊戲熱潮，加上精緻插畫，推出不久即登上Google推薦榜，「可以話係幫我哋慳咗好多廣告費」，吸引全球過百萬玩家下載，一年總營收達到2,000萬元，單計純利亦有過百萬元，「不過要預返啲錢做下一隻，又要填返之前嘅氹，實際上賺嘅無想像中咁多」，不過已足夠公司思考下一步計劃，例如是擴充營運。

Snake坦言遊戲開發是高風險的行業，因為你永遠無法預計甚麼作品可以跑出，但一個項目的開發周期動輒以年計，隨時要失敗幾次，學習成本高昂，最終能夠有足夠資金捱得住成功守業的不足半數，「呢個係香港做遊戲最困難嘅地方。」

業界先行者撲水提攜後輩

為推動行業發展減少走歪路，有業界先行者就積極協助新團隊。Gamemiracle創辦人王文暉20年前入行做遊戲，旗下的《iHorse Racing》一直是全球賽馬遊戲的龍頭，但近年就決定減少自家開發，將資源投放在新生團隊，希望賺到錢之餘亦能提攜後輩，「大部份都係欠缺資金，有時會欠缺技術。我哋能夠補足到佢，我就會投資嗰個項目。」

例如近日上市的《打工英雄傳2》，就是他與該小團隊合作的第二隻遊戲，屬主打本地市場的小本製作，希望在過程中令他們學習何謂商業模式，「好似咩位係賺錢或者我哋叫課金位，個設計要係點。呢啲問題我以前全部都遇到過。」

同時，數碼港提供的IT初創基金，例如10萬元的創意微型基金，因為電競遊戲行業冒起，連帶遊戲公司申請的門檻亦大大降低。身兼數碼港基金評審小組成員的王文暉十分鼓勵新團隊嘗試申請，「（10萬元）其實就絕對唔夠嘅，我覺得至少好過無啦。」

數碼港回覆查詢時表示，創意微型基金近年資助超過50個數碼娛樂項目，另一個總值50萬元的數碼港培育計劃亦取錄了110間數碼娛樂初創公司。但回覆就未有列出受助公司中有多少間從事遊戲開發。

而完成遊戲只是整個商業模式的前半步，宣傳亦是重要一環。香港數碼娛樂協會過去兩年獲「創意香港」資助，推出「香港遊戲優化和推廣計劃」，供已完成90%遊戲開發的公司申請，最多提供50萬元作廣告費，並有市場推廣專家指導。

協會主席、遊戲公司火狗工房營運總監彭子傑指出，一些地區如大陸等投放在遊戲的宣傳費相當驚人，計劃希望在起步階段多少彌補雙方差距，「可以同佢哋爭吓，搶少少曝光率，睇吓可唔可以有機會做到爆起結果」，部份參與公司成功做到數十倍的營收，「都叫做相當唔錯嘅成績」。

但計劃要求參與公司實報實銷，換言之本身已欠缺資源做宣傳的公司難以受惠。彭子傑承認款項來自政府，數目不多亦要「交功課」，在有限的資源要取得平衡，「始終要分一個先後順序，希望能夠幫一啲已經有機會成功嘅公司，等佢哋順利地能夠有資金，做大咗香港個餅先。之後再有資源嘅時候，會考慮增設一些初階啲嘅計劃。」

曾經任職遊戲公司及遊戲雜誌，現時主力做遊戲介紹和評論的YouTuber希治閣表示，香港出產的遊戲質素並不差，自己認識不少在外國大廠工作的朋友都出身本地遊戲公司，但由於行業風險太高，令過去港產遊戲在選材時不得不保守，「唔通你同個金主講我呢隻game炒硬㗎啦、一定蝕，咁佢一定唔會課金畀你啦」，而這些大路作品往往難與大廠數以千萬元開發費的大作對撼。

但他留意到因為疫情打亂大廠推出遊戲計劃，而香港人自2019年後對本土出品信心大增，冀玩家多留意本地遊戲，製造良性循環，「觀眾或者玩家會課金，跟住上面班友見到有錢賺下一次咪投資多啲，佢哋（遊戲公司）咪可以做多啲唔同嘅嘢。」

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