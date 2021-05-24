竹篙灣檢疫中心早前被爆提供粟米肉餅磚等「劣食」，出現懷疑集體食物中毒後，國泰航空飲食服務公司其後獲政府邀請投標，為檢疫中心提供膳食服務。行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒透露，國泰已中標，今日起會向竹篙灣檢疫中心的市民提供每日三餐膳食。他向記者展示4款餐，並即場試食，包括粥、意粉、飯及齋菜，有泰式咖哩魚粒、蘑菇燒雞脾及紹菜炒甘筍；並說與茶餐廳水準差不多，若以飛機餐標準評價，他給予90多分。

林健鋒見記者時，展示了4款午餐，包括：泰式咖喱魚粒拼豆腐肉碎配白飯、磨菇茄汁燒雞腿肉配牛油麵、西芹冬菇紹菜炒甘筍配玉子豆腐、瑤柱白粥配肉碎炆豆腐等。

他表示，據他了解，目前有百多人正入住竹篙灣隔離營，國泰會向他們提供早午晚3餐，每日都會盡量提供不同款式。他表示，不會期望投標形式的隔離營食物可媲美飛機餐般豐富，但相信國泰出品有保證，而且佔地利優勢，「最少可以提供到熱飯畀大家食」。

竹篙灣檢疫中心本月初有10多名檢疫人士出現集體肚瀉，懷疑食物中毒。衞生防護中心其後證實，有40人不適，5人先後送院。負責提供膳食的丹尼食品有限公司亦被當局停止為檢疫中心繼續提供膳食。

至本月中，國泰航空證實，國泰航空飲食服務於13日收到提供竹篙灣隔離營餐飲服務的邀請，已遞交報價資料。國泰強調一向非常重視食物安全及質素，並致力滿足顧客的要求。根據資料，該公司去年開始提供商務飯盒，每個售39元，送餐範圍為機場及東涌一帶。

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