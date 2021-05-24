英冠伯明翰前班主楊家誠早年收購老牌報章《成報》母公司成報傳媒集團，惟成報傳媒因財困欠債，最終遭法庭頒令清盤。成報傳媒的其中一家債主入稟高等法院，向曾兩度為債項出面作擔保人的楊家誠追討欠款連利息近1.77億元。

原告為中國能源開發控股有限公司，在入稟狀中指被告楊家誠於2008年4月透過獨資BVI公司Billion Wealth Group Limited收購並成為星美出版集團的主要股東。星美出版於2012年5月易名為成報傳媒集團有限公司。

原告於2008年10月至2010年6月間，先後7次與星美出版達成借貸協議，借出共3,710萬元予星美出版。貸款大部份獲數度延期，最後一筆貸款最遲還款期是2012年3月，及後原告拒絕再延期。而楊家誠曾於2010年和2011年兩度簽名為借貸作擔保人，但星美出版最終分文未還。

成報傳媒集團2012年6月去信原告，以財困為由要求原告免除過期利息，同時不在過期利息加本金的基礎下計算利息，原告拒絕。成報傳媒集團最終於2015年8月遭法庭頒令清盤。原告曾聯絡法庭委任的清盤人，交待7筆欠債的情況。清盤人其後回覆表明，點算後成報傳媒集團資產約750萬元，只夠用於清盤等支出，不太可能還債。

原告指根據擔保協議，楊家誠有責任向原告償還涉案欠款，遂於今年4月透過律師致函楊，惟尚未獲回應，因而興訟向楊追討近1.77億元。

【案件編號：HCA784/21】

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