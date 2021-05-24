前年6月15日反修例運動期間，35歲男子梁凌杰在金鐘太古廣場高處棚架掛上標語，其間墮樓身亡，死因研訊繼續，警方與消防的代表今早先後完成結案陳詞。死因裁判官高偉雄總結證供指，梁的iPhone7手機內Note程式裏有一段寫有「心灰、撤回惡法、黑警冷血」等字眼的文字檔案，與他危站時身穿黃色雨衣上的字句相同；而該檔案於6月12日製作，似乎梁於事發前3天已開始考慮製作這些字句。

另外，梁凌杰曾於6月13日，在Google 搜尋「旺角跳樓、心灰」這些關鍵字，又搜尋過「旺角賓館」等資訊，而他的iPhone相簿亦反映事發當天一早他已身處佐敦，八達通紀錄則顯示他在稍後時間於金鐘出閘。死因裁判官認為根據這些資訊，陪審團可考慮梁是否早於6月13日及14日已身處旺角，想做打算做的事，直至15日才決定前往金鐘。

至於梁最早於6月14日拍攝了一張寫上「我對呢個香港已心灰意冷」等字句的筆記本照片，裁判官指陪審團可考慮梁是否當時已寫了這些字句；若是，則須考慮目的是甚麼。

裁判官強調，本案與社運有關，陪審團或有自己的看法，但不應因應某些觀點而假設某些人做事背後有既定原因，並形容這是陰謀論。

根據庭上證供，梁凌杰於2019年6月15日晚上9時許從太古廣場4樓平台墮下到金鐘道行人路，最終不治。有地盤管工早前供稱，案中黃色雨衣男早於當日下午3時半已闖入現場工地範圍。

死因裁判官明天將繼續引導陪審團，預料陪審團明天開始退庭商議裁決。

【案件編號：CCDI481/19】

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