【本報訊】全港監房「煉獄」再升溫，昨市區錄得破紀錄36.1℃，是本港歷來最熱5月天。囚權組織「石牆花」上周五發起網上「十萬火急」聯署，目標三日內募集10萬市民簽名，促懲教署改善監獄酷熱環境，至昨凌晨33小時內達標，並已去信約晤懲教署長，要求以人道解決問題。懲教署早前聲稱一直改善羈押環境，加裝牛角扇及滾筒扇，石牆花狠批署方以「冷處理」態度、「慢郎中」步伐，處理十萬火急問題。

今次聯署上周五傍晚6時開始，石牆花宣佈至昨凌晨3時，「火速成功收集十萬人的網上簽名」，認為「足見香港人的同理心和惻隱心，希望署方也能夠將心比心，作出積極和實際回應」。其後市民簽名繼續增加，截至昨晚11時25分，已有118,550人簽名聯署。石牆花創辦人邵家臻聯同前立法會議員張超雄、關注團體，以及部份釋囚與囚友家屬等，已去信懲教署長要求見面。

懲教署被轟慢郎中步伐處理

石牆花發起簽名的同時，向懲教署提出多項改善「煉獄」的建議，包括容許家屬為在囚人士提供退熱貼、便攜式電動風扇；又要求署方向在囚人士提供凍水飲用、容許他們增加沖涼次數，並在監倉增設抽風設備等。懲教署回應稱，一直持續改善監獄內的羈押環境，除恒常更換風扇，亦加裝風力強勁的牛角扇。

另外，今年初署方分階段安裝防自殺設計的滾筒扇，預計第三季完成約600個囚室的安裝，明年第二季完成共1,500個囚室安裝。署方又稱會根據現行保安機制及院所運作情況，定出可批物品種類。

邵家臻批評署方耍官腔，反駁指「加裝牛角扇是2019年的事，而滾筒扇，僅在試驗階段都已耗時兩年，現在還說要待下年第二季才可以完成赤柱監獄內的1,500個囚室，可見署方以『慢郎中』步伐處理十萬火急的問題」。邵反問懲教署，「究竟退熱貼如何影響監房秩序？飲凍水如何增加行政負擔？多沖一次涼如何消耗資源？」認為有很多行政方法可紓緩問題，批評署方以「冷處理」的態度沒作回應。

持續酷熱令在囚人士日子更難捱，因前年10.1遊行案定罪的民主黨前主席何俊仁，被還押在荔枝角收押所至本周五判刑。曾任何的議員助理、現任屯門區議員朱順雅在facebook講述探望「仁哥」情況，指上周三見何面容憔悴，因他被囚於一個只有細小出風口的單人倉，空氣完全不流通，所以睡得很差，加上翌日早上的冬瓜牛扒飯「早餐」，送到何手上時已變冷，最後何只吃了數口飯充飢。

何俊仁太熱睡不好面色難看

朱慨嘆：「（何俊仁）睡不好、吃不夠，面色怎會不難看」；又指監獄囚倉和探訪室非常翳熱，在她探訪何的15分鐘裏，起初見何還只是面色難看，其後因實在太熱，她見何「豆大的汗粒，從額頭不斷冒出來」，但何未獲發物資，「身上連用來抹汗水的紙巾也沒有」，只能讓汗水「洶湧」直流，何熱得把衫鈕打開，從最高一顆解至胸口的一顆。

對於持續高溫令人關注在囚人士情況，天文台前助理台長梁榮武直指未曾到訪監獄，故對監獄酷熱環境不予置評。不過他以劏房為例，指昨市區高溫逾36℃，在狹窄、空氣不流通的室內，比室外氣溫至少高出幾度，「氣溫有機會直逼38、39℃，真係會熱死人」；若採用不散熱建築物料，室溫將更熱。家庭醫生鄭志文指出，高溫天氣會令人心跳加速並大量出汗，可導致缺水及中暑，出現抽筋、神志不清或暈倒，嚴重甚至可能死亡。

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