2010年時，清理塵封的藏書箱，找到一本封面有小蛀的線裝書《雙照樓詩詞藳》，打開有《小休集序》，下款是「汪兆銘精衞自序」，翻開第二頁，讀到「被逮口占」四首中的名句：「慷慨歌燕市，從容作楚囚，引刀成一快，不負少年頭。」

「引刀成一快」這個句子，我年輕時已看過不少人引用，但很少人說是汪精衞的詩句。至於全首詩，知道的人也不多。這是汪精衞在1910年刺殺滿清攝政王不遂被捕關進死牢，自念必死，用生命寫成的句子，注滿感情，瀟灑豪邁，兼而有之。其後又讀到詩詞學名家葉嘉瑩2009年的講稿《汪精衞詩詞之中的「精衞情結」》，引用〈被逮口占〉四首的另一首：「啣石成痴絕，滄波萬里愁。孤飛終不倦，羞逐海鷗浮。」寫的就是精衞鳥鳥銜石填海的孤獨、執着、不倦不悔的精神。葉嘉瑩認為汪精衞畢生的詩詞，貫串着精衞情結。不僅是烈士情結，因為烈士如文天祥，赴死也說「留取丹心照汗青」，即讓姓名、忠義永留史上。但汪精衞最後與日本人合作，背負漢奸罵名，是連身後名都犧牲了。她說被汪的詩詞感動，是因為汪的終生所貫注的，就是這種精衞情結。

2012年，香港重印了《雙照樓詩詞藳》，書前有史家余英時寫的長序，他以大量史料論證汪精衞建立附日政權，不僅不是「賣國」的「漢奸」，而且在中國科技和軍力遠落後於日本的情況下，求和正是出於避免全面潰敗的「愛國」動機。而當時主和的也不是只有汪一人，至少具民族氣節的陳寅恪也是這樣主張。而從汪的詩詞中看到，他即使在建立附日政權前夕，仍然心懷愁苦。儘管余英時不否認汪可能有個人動機，但詩言志，他的詩詞一以貫之地呈現他不變的「烈士」情懷。

為新版《雙照樓詩詞藳》校注的南開大學教授汪夢川，在看了汪精衞的詩後，深感其「強烈之犧牲情結」及「民胞物與之志意」，而寫下這樣的詩句：「 忍死書生志待酬，欲當滄海止橫流，獨行那計千夫指，自污拚蒙萬世羞。」

日本投降後，汪精衞夫人陳璧君被判無期徒刑，她在法庭上說：「汪政權治下的地區，是中國的淪陷區，也就是日軍的佔領區，並無一寸之土，是由汪先生斷送的。淪陷區是淪陷了的土地，只有從敵人手中爭回權利，還有甚麼國可賣？」1950年，陳璧君在中共監獄中為汪精衞表心迹說：「假如說中共政權的建立，是為了為人民服務，那汪先生才是真為淪陷區哀哀無告的人民服務。」

汪政權下，淪陷區的人民擺脫侵略軍的軍人統治，在可作緩衝的華人政權下得到喘息的空間，經濟、文化都有戰時繁榮的景象。2017年，台灣中央研究院研究員巫仁恕寫了一本書《劫後「天堂」：抗戰淪陷後的蘇州城市生活》，引用當時的資料，講1940年汪政權成立後，蘇州大量人口湧入，出現「劫後天堂」的榮景。與過去歷史書寫所講的漢奸統治下人民水深火熱，截然不同。

我記得那時候，家中有了留聲機，不斷有許多新的流行曲唱片，有的流行曲傳唱至今，如《何日君再來》。大批電影和影星歌星湧現，陳雲裳、周曼華、李麗華、李香蘭、周璇、劉瓊等，紅極一時，影藝事業更延續到戰後的上海，及其後的香港。文化事業是在稍有餘裕的社會才會蓬勃的。比諸當時中國廣大地區，包括廣大的國民黨統治區和中共統治的紅區，汪政權治下可算是人民的樂土也。

那時父親雖然從商，但亦有參與淪陷區的戲劇活動。這是我後來讀到一些文章，結合童年記憶，才知道的。

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李怡