【本報訊】流亡海外的立法會前議員羅冠聰昨在社交媒體表示，本月19日出席美國芝加哥大學哈里斯公共政策學院（Harris School of Public Policy）講座並擔任嘉賓後，發現芝大的中國學生及學者聯會（CSSA）事前原來曾去信學院，「強烈反對」他擔任嘉賓。有關信件在微信群組瘋傳，內容攻擊羅冠聰「煽動暴力」，形容學院的邀請「傷害了芝大的中國學生」。羅冠聰憂慮中共滲透美國學術界，籲美國政府調查。

羅冠聰在facebook表示，芝加哥大學的活動本來「平平無奇」，僅與學生對話交流，惟事後發現芝大中國學生及學者聯會曾向學院抗議，強烈反對學院邀請他擔任嘉賓，更被「各種中共所散播的陰謀論」攻擊，指傷害了芝大的中國學生。

聯會將華人受歧視歸咎港抗爭

信中批評活動加深了中國學生在疫情期間受歧視的瘡疤。羅斥聯會「試圖將他們遭受的不公平待遇歸咎在反抗中共極權的香港抗爭者身上」，呼籲若有香港學生遇到相同情況，「定必要發聲反抗」，警惕中共滲透。他會與校方持續跟進，務求院校堅守言論自由底線。

羅亦於Twitter以英文發表公開回應，指中共的共謀嘗試在美國把批評噤聲，令人對中共在美國學術界及社會的滲透感到更加憂慮，亦看出中共的侵略如何威脅到我們珍重的價值。他公開呼籲美國政府調查像芝大中國學生及學者聯會類似的滲透迹象，並採取行動。他表明對信中所有虛假陳述及指控，保留一切法律追究權利。

翻看在微信廣傳的信件內容，郵件於講座前一天、即本月18日，由「芝大學聯」寫給芝加哥大學哈里斯公共政策學院院長。信中多次指羅冠聰「煽動暴力」，更形容羅及其組織所煽動的暴力已造成「可怕的死傷」，形容邀請羅擔任嘉賓是極度傷人、侮辱及令人憤怒，指「與有人邀請曾對美國人造成很大傷害的恐怖分子擔任嘉賓一樣」（It is the same as if one invited a terrorist that has done much damage to the American people as a “distinguished guest”）。信件最後提到事件加劇在疫情期間，中國留學生在大學所受歧視的創傷。

中國學生及學者聯會在美國100多間大學設有分會，聲稱是為中國學生和學者適應外國生活提供一個社交渠道。惟不少人質疑CSSA由中國駐當地領事館資助，實為中共用於控制中國留學生，並在美國大學校園壓制言論自由的工具。

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