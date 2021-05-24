新一期居屋提供逾7,000個單位，房委會今（24日）公佈樓書及價單，4個居屋項目分別位於鑽石山、馬鞍山、火炭及粉嶺。今期的「樓王」為鑽石山啟翔苑33樓8室，售價488.86萬元，實用面積達502呎，呎價9,738元；最平單位則為粉嶺山麗苑，實用面積279呎，僅售116.69萬元，呎價4,182元。另外亦有95個居屋「撻訂」單位重售。

提供共7,047個單位的新居屋項目，分別為鑽石山啟翔苑、馬鞍山錦駿苑、火炭彩禾苑及粉嶺山麗苑。啟翔苑共提供940個單位，其B座33樓8室為今期「樓王」，售價488.86萬元，實用面積502呎，呎價達9,738元；而呎價最貴的則是與「樓王」同層6室，達9,769元。

今期4個居屋項目之中，售價最平的是粉嶺山麗苑B座1樓9室，實用面積279呎，僅售116.69萬元，呎價4,182元。山麗苑為今期提供最多單位的屋苑，達3,222個，提供開放式、1房及2房單位，開放式單位共782個，售價均低於200萬元；同屋苑實用面積最大為451呎，最貴258.67萬元。

馬鞍山錦駿苑則共提供2,079個單位，售價由189萬至387萬元不等，實用面積為394至494呎；火炭彩禾苑共提供806個單位，售價由241.24至465.38萬元不等，實用面積為394至614呎。

另外，有共95個「撻訂」居屋單位重售，當中以長沙灣凱樂苑E座27樓4室最貴，實用面積629呎，售價531萬，呎價8,442元。除凱樂苑外，長沙灣凱德苑、東涌裕泰苑、馬鞍山錦暉苑、葵涌尚文苑、火炭旭禾苑、雍將軍澳明苑都有重售單位。

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