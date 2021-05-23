【本報訊】曾在街頭演唱《願榮光歸香港》被捕的中菲混血兒的馬賦馳，前晚在中環表演時再被警員拘捕。他稱當晚表演的三首歌均與政治無關，形容警方已鎖定他並任意拘捕，警員更稱他會再被傳召上庭，即使立即離開也不會放棄檢控，馬見狀即改唱英文版《榮光》。馬其後上載的保釋文件顯示，警方指他涉在公眾地方內擾亂秩序，准以500元保釋，下月19日上庭。警方同時沒收他的結他、咪架和擴音箱。

准保釋 結他被沒收

馬賦馳在fb發文指，前晚在中環進行逾七至九個月以來首個街頭表演，唱了三首與政治無關的歌曲，但再被警察鎖定及拘捕。馬引述警員當時說，他將再被傳召上庭，馬接着問對方若他即時離開，警方會否放棄檢控，惟獲回覆「斬釘截鐵的不會（flat no）」，他於是立即改唱英文版《榮光》，其後被警方以公眾妨擾罪拘捕，並同時沒收他的結他、咪架和擴音箱。

馬賦馳上載的事發片段顯示，三名軍裝警員當時圍着馬賦馳，又以防疫之名要求現場人士不要聚集，當馬賦馳唱起英文版《榮光》時，一名警員嘗試用手推馬的結他，被馬避開，另一名警員則向馬發出「第一次警告」，馬未有理會，警員在20秒後發出「第二次警告」，一名警員其後更直接關掉擴音箱。其後馬欲繼續表演，再遭警員拔掉擴音箱的電線。馬賦馳此前曾多次因在街頭表演唱《榮光》被警方拘捕。

警方回覆指，上周五晚接獲報案，指一名男子在中環戲院里交界表演時發出噪音，警員到場勸喻但對方不合作，遂以涉嫌在公眾地方內擾亂秩序行為拘捕他。被捕男子獲准保釋，下月中旬向警方報到，案件由中區警區刑事調查隊第二隊跟進。