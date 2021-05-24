2019年10月1日反修例遊行案件，壹傳媒創辦人黎智英、支聯會李卓人及民主黨何俊仁等10名民主派人士被控組織及參與未經批准集結等罪。各人上周一於區域法院認罪，所有被告均不准保釋。法官胡雅文將案押至今早聽取求情，並將於周五（28日）判刑。李卓人今由囚室步入犯人欄後，即向旁聽席上的妻子高呼「Happy Anniversary!」

控方今透露，陳皓桓決定親自代表自己，法官胡雅文表示已經收到他的求情信，繙譯主任需時翻譯，安排他最後陳詞。李卓人及何秀蘭的代表大狀率先陳詞。

10名被告分別為陳皓桓、李卓人、梁國雄、何俊仁、楊森、何秀蘭、吳文遠、黎智英、單仲偕及蔡耀昌，他們承認一項組織未經批准集結罪。首四人另承認一項煽惑他人參與未經批准集結罪，吳文遠及蔡耀昌則再承認一項明知而參與未經批准集結罪。

上午9時40分，陳皓桓、何俊仁、吳文遠、單仲偕、蔡耀昌逐一步出犯人欄，獲安排坐在控方臨時團隊旁（即犯人欄外），旁聽人士表現興奮，逐個大嗌他們的名字，各被告揮手回應，其中吳文遠脫下口罩咧嘴大笑。其中陳皓桓率先精神抖擻地步入法庭，調皮地向公眾席做貓爪手勢，向公眾席上大叫「Figo哥哥」的小女孩打招呼。

而黎智英妻子、楊森妻子、壹傳媒行政總裁張劍虹、民主黨李永達、社民連黃浩銘、阿牛曾建成等今均有到庭旁聽。

及後李卓人、長毛梁國雄亦步入犯人欄就坐，其中李卓人向公眾席上的太太大叫：「Happy Anniversary!」

黎智英隨後步入犯人欄，阿牛等大叫「黎智英，加油」、「Jimmy加油」，黎豎起拇指回應。

公眾席有小朋友大叫「Figo哥哥、毛伯伯」，有人大叫分享球賽結果，「利物浦排第三呀」、「曼聯排第二呀」，大家哄堂大笑，整個法庭熱鬧非常。

【案件編號：DCCC534/20】

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）