【本報訊】一名21歲大專生涉嫌自稱星探，本月中在深水埗西九龍中心向兩名年僅14及16歲少女搭訕，又聲稱做美術、體育相關問卷調查，帶她們到附近屋邨的停車場借機非禮。警方昨日以涉嫌非禮拘捕該名男子，據知他曾涉非禮前科。

稱做體育問卷要「做動作」

事發於5月16日下午，一名男子在西九龍中心接近兩名分別14歲及16歲少女，聲稱做問卷調查，二人不虞有詐答應，之後隨男子到附近的麗安邨停車場，豈料男子抵達暗角後，即對二人施以「鹹豬手」，大肆非禮，及後更向她們交換電話號碼，然後離開。

據知，該名男子訛稱是星探，問卷與美術、體育有關，要求兩名少女到麗安邨停車場一較寬敞的暗處「做動作」，包括舉手、單腳企及短跑等體適能動作，之後借機非禮。

兩名受害少女返家後，向監護人告知事件，之後報警求助。深水埗警區刑事調查隊經調查後，至昨日下午，在深水埗港鐵站拘捕一名21歲姓黃本地男子，他涉嫌非禮被通宵扣查。警方搜屋期間，亦撿獲疑犯案發時穿衣物。

消息指，被捕男子報稱大專學生，曾涉非禮前科，至於兩名受害少女事前與男子不認識。警方經調查後，發現男子會透過社交平台相約女子外出，更會在較多女童出沒的地方如商場尋找獵物，不排除他可能涉及更多同類案件，呼籲其他受害人盡快與警方聯絡。