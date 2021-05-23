港人每日製造大量都市垃圾，固體廢物更常在海上及灘岸邊出沒。浸大視覺藝術院畢業生早前以不同都市廢物作原材料，升級再造成不同藝術作品及首飾，盼能為解決香港的垃圾問題提供更多想像可能。有參展者稱，郊野往往讓人聯想起舒適，香港的郊野卻充斥垃圾，盼港人能透過展品反思，守護香港環境。

浸大視覺藝術院本月舉行兩個以環保為主題的藝術展覽，多名浸大視覺藝術院畢業生以自己生活與成長經驗為靈感創作不同作品。本身是馬來西亞華僑、2020年畢業生張嫣玹（Kimberly）作品《偷生》以電線膠條為原材料，重製成如同草本植物的胸針。作品中的電線膠條來自鯉魚門燈塔旁的小海灘。她笑言該處遍佈玻璃、瓷片及電線膠條等，「垃圾多過沙」，相信它們均由鄰近的地盤及食肆產生。

Kimberly憶述，自己關注垃圾問題，源自小時候曾到馬來西亞家附近一個森林探險，卻發現該處已變成堆填區，令其深受震撼，現時也常自發潔淨山郊或海灘。她希望港人正視香港山野及海岸充斥垃圾的現況。2014年畢業生陳穎斯（Cici）則以隨外賣壽司附送的塑膠鼓油魚作為創作靈感，創作出《破網者》。Cici表示，小時候曾居於長洲，當時居民的生活與大海息息相關；近年以遊客身份重回舊地時，卻感小島的垃圾變多，水質亦比以前差，她盼作品能令觀眾反思海洋垃圾及過度捕魚問題。

2017年畢業生鍾家鵬（Adrian）2016年起一直於觀塘裕民坊一帶蒐集多幢舊建築遭拆卸時的瓦礫碎片，並轉化成以首飾為載體的作品《城存》。Adrian稱，自小在觀塘長大，對裕民坊一帶有深厚感情，故該區重建時，其心情亦十分沉重。他續表示，自己無法改變裕民坊消失的事實，故只好透過保存舊建築的點滴，為過去留下紀錄。

展覽尚有其他浸大視覺藝術院教師及校友參展，展出以碎玉石、廢料銀，甚至是大蒜皮製作而成的藝術作品。有興趣一睹作品風采的市民即日起至月底，可到香港藝術中心參觀。

浸大視覺藝術院展覽詳情

日期︰即日起至5月30日

時間︰上午9時至下午8時30分（一至五）、上午9時30分至下午6時（六）

地址︰灣仔港灣道2號香港藝術中心14樓歌德學院

*免費入場參觀

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