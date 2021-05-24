港大醫學院一項研究發現，香港兒童及青少年感染COVID-19病毒的主要途徑是來自家人傳染，186名本地染疫的兒童或青少年中僅3人由學校同學傳染。專家稱本港現時已可以全面全日復課，又認為停課對學生身心影響大，政府日後在訂定停課安排時應更謹慎。

研究團隊在去年1月23日至12月2日期間分析了397名於首三波疫情中染疫的兒童及青少年個案，當中186個為本地個案，其中183人均有同住的家人受感染；另外3宗個案為同校同學，互為密切接觸者。有份負責該研究的港大醫學院兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強表示，結果顯示與家人的密切接觸是香港兒童及青少年感染病毒的主要途徑。

做好適當社交距離或毋須長期停課

全港中小學今日起恢復半日面授課，兩人稱不評論政府過去一年反覆停課與復課是否恰當，但葉指英國等西方國家就停課的決策一般較謹慎，認為香港亦應為學生，尤其是有特殊學習需要（SEN）的學童提供更多支援。醫學院兒童及青少年科學系名譽臨床副教授關日華則指，今次的研究顯示校內感染數字低，認為可以全面全日復課，又表示：「如果保持到適當（社交）距離，做得好嘅話，可能真係冇需要停（課）咁耐囉。」

醫學院另一研究則調查了2.9萬個擁有2至12歲兒童的家庭，發現兒童在因疫情而停課期間的多動症症狀比疫情前增加了7.5%，父母的精神壓力也比疫情前上升了5.6%。研究團隊認為變化顯著，關亦促政府在將來計劃停課時須更謹慎。

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