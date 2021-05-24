旅發局今（24日）推第二輪「賞你遊香港」將資助達2萬市民參加本地遊。即日起，市民可儲起從本地零售及餐飲店舖中，消費滿800港元的機印收據，至下月1日即可憑收據向旅行社報名，換取本地遊名額一個。

最快下月初出發

第二輪「賞你遊香港」將提供2萬個名額，較上輪增一倍。多家本地旅行社會為計劃提供約190個半天以上的行程，最快下月初出發，參加者享導遊服務、來回交通接送、一餐膳食及保險，並保證至少到訪2個景點。

旅發局提示，首批行程將於下月1日上載至旅發局網站，第二批則於6月中才上載。屆時市民可按網站指引，直接向相關旅行社報名。

參加者須用「安心出行」

惟因所有參與活動的旅行社均須遵守旅議會的《本地遊防疫承諾》，故參加人士必須安裝「安心出行」，在旅程上、入食肆前、上旅遊巴時，均要掃描二維碼紀錄自己行蹤，方便政府或相關部門追蹤。所有參加者另須向旅行社繳付每人港幣100元的按金，將於出發日退回。

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