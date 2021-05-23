【本報訊】各式社交活動因疫情全面禁絕，電子遊戲成為不少人唯一的娛樂，造就逾1,700億美元的龐大市場。雖然玩家課金買遊戲與虛擬商品一擲千金，但香港開發者卻未有受惠。有業內人士坦言，遊戲開發投入多兼失敗率高，隨時要蝕數百萬元，才有機會碰撞出營收過千萬的項目。

獨立遊戲團隊BinaryTree去年底成軍，五個人共同開發屬於他們的第一隻回合制戰略遊戲《Siege of Dungeon》，採用像素風格配合roguelike玩法，目標是今年底前完成。他們上月將作品概念及宣傳片放上眾籌網站Kickstarter，希望潛在玩家支持，沒想到惹來部份連登仔質疑以「動人本土故事」作賺錢噱頭，批評「75,000（元）真係需要咁多production cost（製作成本）咩」。

猶幸團隊獲不少人支持，項目最終限期前一周成功達標。問到他們最終目標，唯一有實際遊戲銷售經驗的Ray期望推出後能夠賣出一萬套，但笑言：「相信一萬套呢個數字係比較遙遠。」

懷舊四驅車手遊 零宣傳突圍

在香港做獨立遊戲開發絕非坦途。大學修讀計算機科學的大木，畢業後進入遊戲公司從事夢寐以求的遊戲製作，可是投身業界後卻發現實際情況與想像有出入，最終為創造真正屬於自己的作品，決定趁年輕冒險一次，辭去收入不錯的職位，一個人全職開發獨立遊戲。

大木終於在遊戲平台Steam上推出第一隻3D動作遊戲《Legendary Knight》先行版，玩家扮演一位國王抵抗入侵領土的敵人。遊戲上架一年多，平台上玩家普遍給予極度好評，整體銷售卻只得2,000多套，總銷售額亦只有7萬餘元，「好慶幸香港好多人都appreciate（欣賞）我嘅努力，但係真係要收錢、真係出到戰場上，冇咁多mercy（寬容）㗎啦，如果隻game唔好玩，始終都係會退錢」。

從事音樂創作多年的Edward約七年前因為一隻手機遊戲萌生創業念頭，轉投手遊行列，「嗰陣時去旅行坐地鐵，見到成個車廂都係Candy Crush嘅廣告，個個都喺度玩緊」，認為手遊有得做，於是與友人合夥200萬元開設「Twitchy Finger」，「如果呢200萬蝕晒都搞唔成就算」。

他們最終敲定以懷舊的四驅車做主題，「當時有六個人去做，以呢個規模嘅game嚟講係幾吃力」，不料因技術問題一再延誤，公司瀕臨倒閉，「於是決定出住個最簡單嘅版本先，得基本砌車、比賽、攞獎嘅一個loop（循環），叫做完到成個流程」。在近乎零宣傳費下，《四驅傳說》靠一些玩家風評及媒體報道，在芸芸手遊成功突圍，高峯期每日有幾十萬人玩，每月營收過百萬元，終於協助公司走上正軌。

Anti Gravity聯合創辦人Snake 10年前負笈海外歸來，與志同道合的夥伴合作開公司開發遊戲，「第一隻好似返到本喎就越玩越大，第二隻就去咗做一個好巨型嘅project」。他指這隻多人線上角色扮演遊戲（MMORPG）花三年時間去做，用當年最頂級的技術及最優秀的插畫家，原已聯絡騰訊、360等大企業協助發行，但因一個問題無法推出，「係你隻game技術太勁，啲browser support（瀏覽器支援）唔到」，導致項目胎死腹中，公司亦需清盤。

登Google推薦榜 清盤變大賺

但Snake未有放棄遊戲夢，兩年多前推出的《Idle Space Farmer》趕上放置遊戲熱潮，加上精緻插畫，推出不久即登上Google推薦榜，「可以話係幫我哋慳咗好多廣告費」，吸引全球過百萬玩家下載，一年總營收達到2,000萬元，單計純利亦有過百萬元，「不過要預返啲錢做下一隻，又要填返之前嘅𠱁，實際上賺嘅冇想像中咁多」，惟已足夠公司思考下一步計劃，例如是擴充營運。Snake坦言遊戲開發是高風險行業，因為永遠無法預計甚麼作品可以跑出，「呢個係香港做遊戲最困難嘅地方」。