【本報訊】社區再現變種病毒，一名居於大角嘴維港灣的菲傭昨日初步確診，她帶有N501Y變異病毒株，感染途徑未明；另有一名在官涌疫苗接種中心替市民打針的護士亦初步確診。面對再有外傭感染變種病毒，有醫生不排除外傭群組間仍有隱形傳播鏈。

昨日約五宗初步確診個案中，包括一名46歲菲傭。衞生防護中心指該名菲傭今年2月初跟隨前僱主一家前往巴基斯坦，4月3日返港，同日至23日於西營盤華美達海景酒店檢疫。完成後24至29日在前僱主位於青衣大王下村31號的住所暫住，其後遷往準僱主位於大角嘴維港灣六座的住所。

該菲傭分別4月28日及5月7日曾到社區檢測中心採樣，結果均為陰性。5月22日再到梁顯利油麻地社區中心檢測，結果呈初步陽性。檢測初步顯示該菲傭帶有N501Y變異病毒株，但沒有帶有E484K及L452R變異基因，她並無病徵。

住戶憂入隔離營「真係好慘」

政府昨晚8時圍封維港灣第六座，所有居民須強制檢測。第六座居民鄭女士與7歲兒子晚上回家時不知就裏，細問下才驚覺是封區。她坦言最近沒有檢測，也未有接種疫苗，她最擔心一家五口要入隔離營，形容入隔離營 「真係好慘。」

當區區議員李傲然稱不少居民擔心一旦再有確診個案，要入住檢疫中心，相當擔憂營內膳食。他表示，目前仍不清楚大廈喉管是否存有病毒，呼籲當局檢驗並交代詳情。

一名在官涌體育館疫苗接種中心工作的護士亦初步確診，中心醫務總監郭寶賢指，涉事護士主要負責為市民接種科興疫苗，她本身沒打針，上周六最後上班，同日應中心要求檢測，結果呈陽性。兩名曾與她午膳的同事被列為密切接觸者須檢疫。郭寶賢指接種中心每日清潔兩次，護士及市民有戴口罩且接觸時間短，相信不會有市民列作密切接觸者，而接種中心照常運作。

初步確診菲傭曾到過中區海濱長廊及環球大廈，而官涌初步確診護士則居於馬鞍山錦禧苑錦榮閣，曾到過尖沙嘴尚至醫療中心，涉事地方要強檢。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指確診菲傭的CT值介乎30至33，病毒量低，相信患者較高機會屬輸入個案。他指近月由巴基斯坦抵港的輸入個案，大多帶有N501Y變種病毒株，由於患者離開當地逾一個月後才初確，也有可能是復陽個案。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，再有外傭感染變種病毒，不排除整個外傭群組間仍有隱形傳播鏈，政府或需考慮第三輪強檢。曾又認為官涌護士染疫個案「幾大件事」，擔心她發病期間曾否為市民打針，防護中心應徹查可能感染途徑。

至於昨日新增的兩宗確診，分別是39歲的印傭，她2月20日經新加坡抵港，曾與四名外傭居於油麻地寶寧大廈B座的外傭中介臨時宿舍近一個月，上月6日至本月19日入住準僱主位於何文田伯爵園的住所，本月21日檢測呈陽性。她病毒量低，抗體亦呈陽性。

另一確診者是輸入個案，患者是一名20歲男子，5月18日乘坐CX881航班從美國抵港，住赤鱲角富豪機場酒店，5月21日發病。

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