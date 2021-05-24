廣播處長李百全疑再閹割異見聲音。《蘋果》綜合港台消息，上周五的《議事論事》播出後被漏夜抽起，原來與片尾播出支聯會蔡耀昌高呼「平反六四」有關。此外，該集原由公民黨前黨魁余若薇主持的「見薇知法」環節，她與前私隱專員黃繼兒討論投訴法官問題，惟播出前被管理層質疑余有政黨背景，結果被刪，整個環節亦停播。

片尾涉蔡耀昌高呼「平反六四」 影片遭漏夜下架

港台早前以和官網睇齊為由，大舉刪除上載YouTube逾一年的節目。惟最新一集《議事論事》，至今日（24日）仍未能在官網和YouTube上收看完整版的重溫，只可在《議事論事》Facebook上看到「斬件上」的環節重溫。據了解，該集《議事》上周五晚已播出和上載重溫，但之後漏夜被下架。消息人士指，是片尾（roller）出問題，因片尾播出支聯會秘書蔡耀昌早前參與六四長跑的片段，蔡期間大叫「平反六四」。

據了解，管理層今日下令要求將片尾部份刪走後，再重新上載網站重溫，表明「六四」議題敏感，有關片尾並未有給予管理層檢視和批准就出街。有消息人士指，因過去片尾主要出製作人員姓名，又只是20至30秒，通常都沒有交上予管理層，主要審批的是節目核心內容。

稱「有政黨背景」 余若薇單獨主持環節被取消

不過政治審查亦早在該集播出前已發生。該集播出環節「政事溫度計」由公民黨前黨魁余若薇、自由黨榮譽主席田北俊擔任嘉賓主持，與批發及零售界立法會議員邵家輝和建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓擔任嘉賓，討論公務員接種疫苗。

《蘋果》綜合消息，該集節目原定不是播出「政事溫度計」，而是由余若薇單獨主持的「見薇之法」環節。但被內部諷刺是「港台九男女」的管理層「九人編輯委員會」指余有政黨背景，質疑製作團隊為何找余做主持。

惟團隊認為，節目原意就是讓不同政治背景的人擔任嘉賓主持，節目內另一嘉賓主持前立會主席曾鈺成，同樣有政黨背景。惟管理層最終以「未經批准唔畀出」為由，將余的單獨主持環節取消，臨時改為「政事溫度計」，除余之外，亦邀請田北俊擔任嘉賓主持，變相有兩個嘉賓主持。

該集節目時長縮短

據了解，余若薇和曾鈺成在《議事》內均有單獨主持環節，分別為「見薇知法」和「茗家論政」。余在年初檢疫後本月重返《議事》的拍攝，惟編委會不接受余一個人獨立主持節目環節。團隊與編委會拉鋸約一周，至今日下午，管理層下令停播「見薇知法」環節，但未有清楚交代理據。

該集的環節內也有港台記者擔任主持，惟有消息指，女主持的開場白（tag）提及鼓勵公務員打針，惟主持原本有講「呢個政策可能面對嘅挑戰」之類的說話，被管理層指「離題」，主持開場白也遭刪剪。

《蘋果》周五晚為該集節目計時，結果發現該集由以往的大約23分鐘，縮短成約17分鐘，其中「政事溫度計」只有約8分鐘。當晚港台官網節目表本身顯示《議事》由晚上8時至8時30分播放，記者8時許時再翻查節目表，發現節目時間已被修改為8時至8時20分播放；8時20分至30分則插播「生活健康資訊推介」。

余若薇：出街嘅時候就cut咗好多囉

余若薇今午回覆《蘋果》時說，自己和港台有簽約嘉賓主持的合約，合約包括主持討論法治的「見薇知法」，「我同曾鈺成就隔一個禮拜，我做見薇知法、佢就另一部份（茗家論政）咁」，另與曾鈺成一同任「政事溫度計」嘉賓主持，亦會邀請田北俊參與「政事溫度計」。

余說，一直都有參與《議事》拍攝，惟今年年初二發生「set頭」事件後去了隔離，擔心隔離影響到她的官司，故暫停主持《議事》。直至上周五播出的節目原本是播「見薇知法」，她也已做好資料搜集和已邀請前私隱專員、大律師黃繼兒為嘉賓，討論法官投訴機制，原定上周三錄影，「但係港台上面就話唔得，話要抽起」，港台一方也未有解釋原因，最終沒拍成該集「見薇知法」，臨時就換成「政事溫度計」。

她指，由於曾鈺成沒空，就邀請田北俊來做今集「政事溫度計」嘉賓主持，在上周三進行錄影逾半小時，「但出街嘅時候就cut咗好多囉」。被問到有無批評政府的意見被剪走，她說整個討論很闊，也有談及向公務員「谷針」會否有效幫助經濟，再延伸至美國商會、法治甚至「港版國安法」等，但有關部份被剪走。

她表示，「見薇知法」有她獨白部份和嘉賓訪談，港台未有清楚地告訴她此環節日後是否可繼續下去，但她認為本港有需要有節目較深入地解釋法治原則，自己也做節目每次也會引述政府官員等的說法，相信已符合港台持平方針，「冇聽過做見薇知法引起問題」。

邵家輝：我睇返我講嘅嘢都係有頭冇尾、冇頭有尾咁

該集嘉賓之一邵家輝回覆指，節目於本周中拍攝，當收到邀請時已得知有余若薇及田北俊做嘉賓主持，當天錄影時間逾30分鐘，「我睇返我講嘅嘢都係有頭冇尾、冇頭有尾咁囉，不過起碼人哋都知我講乜嘅」。被問到有無嘉賓或主持的批評言論被剪走，邵則指，不清楚港台編輯方式，也尊重港台製作決定，「但係咪全部我哋講嘅嘢都出晒，咁一定唔係啦！」

港台指將調查事件 節目暫外判製作

港台回應指，涉六四長跑的片尾與當日播出的《議事論事》的討論事項或立法會當前議題無關，因此將會在重溫及網上版本刪除，強調港台有報道有關六四長跑的新聞，故非不能播放有關六四或某些政治議題的內容。並指刪除片段是因製作團隊未按照現行編輯管理機制，先徵詢編輯委員會的意見。

港台又表示，節目暫時將由外聘製作團隊負責製作，會調查該集《議事論事》內容是否涉嫌違反現行編輯管理機制，強調編輯委員會會繼續履行編輯責任，確保內容符合主旨及該會決定。

港台機構傳訊及節目標準總監葉冠霖表示，調查及暫時外判節目製作並非因為涉及六四片段，而是製作團隊未有按機制先徵詢編輯委員會的意見，他承認委員會審批時未有觀看相關片尾，但為何未有即時詢問、委員會是否疏忽，他則未正面回應，僅稱機制要求須就爭議性內容向委員會查詢。

對於余若薇單獨主持的「見薇之法」環節疑被取消，葉冠霖僅稱「沒有補充」。

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